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中東天然氣供給恐十天後驟止 全球LNG面臨「供應懸崖」

編譯任中原／綜合外電
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從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止。路透
從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止。路透

從中東出發的液化天然氣（LNG）運輸船供應可能在十天後驟止，全球LNG正瀕臨「供應懸崖」。

英國金融時報（FT）報導，許多消費國感受到的天然氣供應短缺痛苦，可能才剛開始。獨立船運經紀商Affinity的分析顯示，許多在卡達與阿聯裝載LNG的運輸船，在中東戰事開打、荷莫茲海峽實質封閉前就已出航駛往目的地，這些供應預定未來十天陸續抵港，之後可能驟止，且卡達與阿聯的LNG設施已遭伊朗攻擊而停出貨。

船舶追蹤數據顯示，只有一船來自波灣的LNG按時運抵亞洲，六批LNG將按時運抵歐洲。亞洲以巴基斯坦最為脆弱，去年99%的LNG進口量來自卡達，目前兩處LNG進口站的業務量只有正常水準的六分之一，月底之前將無氣可送。

亞洲東北亞LNG現貨基準價格（Platts JKM）開戰以來已經翻倍，達到每百萬英國熱量單位（MMBtu）22.732美元。由於租船費用提高，且航程拉長，使運輸成本也上漲。

台灣也處境困難，政府正加緊尋求替代LNG供源。台經濟部表示4月底之前都不用擔憂LNG供給，但大西洋委員會全球能源中心專家Kevin Li表示，由於電力需求通常在夏季激增，若荷莫茲海峽依然關閉，「能源嚴重短缺」的可能性將提高。貿易商表示，中國與日本也可能搶購一些LNG現貨。

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