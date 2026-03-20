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中東戰局未見和平曙光 道指跌幅一度進入市場修正

中央社紐約20日專電
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（路透）
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伊朗戰事將進入第4周，至今未見解決方案。道瓊工業指數今天下跌443.96點，收在45577.47點，國際布蘭特原油每桶價格仍高達112美元。美國股市已連續4周走低，道指一度進入市場修正。

五角大廈由美國本土增派3艘戰艦與2000多名陸戰隊前往中東，市場期待伊朗局勢出現解決方案的希望更形渺小，美國股市周末前收市再度下挫。

道瓊工業指數終場下跌0.96%，收在45577.47點。史坦普500指數下跌1.51%，收報6506.48點。科技股為主的那斯達克指數下跌2.01%，收報21647.61點。

受地緣政治因素影響，道指與那指20日交易期間，近期總跌幅距最高點一度跌破10%，進入市場修正，收盤時出現買盤拉抬，暫時未正式進入修正。但代表小型企業的羅素2000指數今天跌幅達2.26%，已進入市場修正。

美國、以色列對伊朗發動戰爭未見收手跡象，美國大軍壓境，計劃打通伊朗控制的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），衝突可能升高導致美元資產也下滑，10年期美債價格走低，殖利率20日升至4.39%，是去年7月美債危機後的新高。

原油價格飆升已嚴重影響非產油與開發中國家經濟前景，因關稅戰引發的通膨將更形惡化。未來數周油價若仍維持高檔，多國債券也將感受衝擊。

貝爾德投資（Baird Investment）策略長梅菲爾德（Ross Mayfield）在財經頻道CNBC表示，如果局勢升高，美軍將派遣地面部隊，未來數周市場將持續面臨原油與天然氣高價格，區域能源設施遇襲將持續成為頭條影響投資人。

梅菲爾德說，資本市場過去沒有見過因為這種事件引發的拋售，未來可能還會走低。

科技股今天普遍出現跌勢，輝達（Nvidia）下挫3.28%，收報172.70美元。博通（Braodcaom）跌2.92%，收報310.51美元。超微（AMD）跌1.92%，收報201.33美元。

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