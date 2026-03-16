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正面挑戰亞馬遜 京東推Joybuy進軍歐洲6國

記者謝守真／即時報導
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中國電商巨頭京東加速拓展海外市場。（路透檔案照）
中國電商巨頭京東加速拓展海外市場。（路透檔案照）

中國電商巨頭京東布局海外市場的腳步持續進行中，16日在英國、德國、法國、荷蘭、比利時與盧森堡等地推出線上商城「Joybuy」，加速拓展海外市場，此舉被不少中國媒體形容為叫板亞馬遜（Amazon）等當地競爭對手。

路透報導，Joybuy網站及應用程式的商品涵蓋科技、家電、美妝、家居及食品飲料等類別，平台還設置品牌專門店，包括巴黎歐萊雅、百靈（Braun）、德龍（DeLonghi）及BRITA等。京東表示，商品價格將具競爭力。

Joybuy將提供快速配送服務。界面新聞指，歐洲部分地區上午11時前下單，當天送達；晚上11時前下單，次日下午3時前送達。京東物流已在30餘個歐洲主要城市提供「211」配送服務，覆蓋超過4,000萬人口。

路透提到，歐洲和英國超1,500萬戶家庭可享受同日送達服務；訂單滿29歐元或29英鎊即可免運費。Joybuy亦推出JoyPlus會員服務，每月3.99歐元或3.99英鎊，提供無限次免運費及會員專享價。Joybuy英國區總經理Matthew Nobbs表示，為大城市消費者提供快速配送是平台的主要賣點。

Joybuy自建物流網絡，已在歐洲營運超過60個倉庫及快遞站點。湖南廣播電視台指，英國米爾頓凱恩斯首個京東海外「智狼倉」部署近200台自動化物流設備，透過「貨到人」模式提升拣貨及出庫效率約四倍。Joybuy去年在倫敦測試運營，並逐步擴展至六國。第一財經指，歐洲用戶反映物流速度快且免運費門檻低，有助於平台獲得首批忠實用戶。

京東去年亦曾考慮收購英國零售商Currys及Argos，但最終未完成收購。去年7月收購CECONOMY，涵蓋歐洲11國的零售及電商業務。Joybuy在歐洲市場的布局包括引入中國品牌，目前已與貴州茅台達成戰略合作，並銷售大疆、Insta360、小米、榮耀、TCL、海信、美的、海爾等科技產品，以及海底撈、良品鋪子、衛龍等食品。

對於Joybuy布局歐洲的原因，浙江省跨境電商產業聯盟專家智庫副主任張周平表示，一是市場空間大且穩定增長，二是京東可將國內成熟的「自營+物流」模式輸出，用當日達、次日達服務形成差異化優勢。

艾媒諮詢CEO張毅指，Joybuy採用重資產模式面臨多重挑戰，包括高成本、單量密度低以及本土壁壘，如亞馬遜與DHL的穩定客群及歐盟複雜的法律規範和工會制度。張毅表示，重資產模式下投入回報周期可能較長，海外倉庫需提前備貨，占用現金流，且庫存風險與商品滯銷問題可能存在。

另，張周平補充，Joybuy在歐洲將直面亞馬遜、Temu、SHEIN及本土零售商競爭，物流效率和服務體驗將是平台破局關鍵因素。

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