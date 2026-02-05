我的頻道

服務多國、數萬家零售店的槍枝經銷商聲請破產

怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安

雙利空拖累大盤再跌 高通一度下殺近11% 台積電ADR漲2%

編譯林文彬／綜合外電
高通股價5日早盤重挫。 （路透）
最新一批就業數據重新點燃美國經濟成長減速憂慮，加上Alphabet等科技股重挫，拖累美國股市史坦普500指數和那斯達克綜合指數5日早盤連續第三個交易日走低，道瓊工業指數也跌近300點。

史坦普500指數5日早盤跌0.92%，報6,819.08點，道瓊指數跌295.04點或0.6%至49,206.26點，那斯達克指數跌幅約1.3%。追蹤30檔晶片股的費城半導體指數5日早盤一度跌近1.8%，但隨後翻紅，台積電ADR先跌後漲，漲幅逾2%。

Challenger, Gray & Christmas公司報告顯示，美國企業1月宣布裁員10萬8,435人，寫下2009年以來同月最高紀錄。另據美國勞工部數據，截至1月31日止一周首次請領失業救濟金人數上升至23.1萬人，高於市場預估的21.2萬人，扭轉近來人數持續減少的趨勢。

Google母公司Alphabet預估2026年資本支出上看1,850億美元，人工智慧（AI）支出激增讓一些投資人感到驚訝，該公司股價5日早盤一度重挫8%。高通（Qualcomm）本季財測低於分析師預期，反映全球記憶體短缺的影響，股價5日早盤最多下殺10.9%。

那斯達克 史坦普500 道瓊

