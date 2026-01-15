相隔5年 華為手機銷量重返中國第一

華為手機出貨量在2025年重返中國第一，不過市占率16.4%僅些微領先蘋果與vivo。(中新社)

市場調研機構IDC昨天發表的報告顯示，相隔5年，華為 手機出貨量在2025年重返中國第一，不過市占率16.4%僅些微領先蘋果與vivo，與其歷史高峰的46%仍有很大的差距。

IDC發表的2025年中國前五大智慧手機廠商報告顯示，華為2025年在中國智慧手機市場的出貨量達到4670萬支，占比16.4%，位居第一。這是繼2020年之後，華為手機首次重返中國第一。

緊隨其後的是蘋果（4620萬支，16.2%）、vivo（4610萬支，16.2%）、小米 （4380萬支，15.4%）和OPPO（4340萬支，15.2%）。

報告顯示，2025年中國智慧手機市場出貨量約2.85億支，比2024年微跌0.6%。

華為2019年起被美國制裁，軟硬體遭全面斷供，不得使用安卓系統，一度只能靠庫存晶片與零組件製造4G手機。

中媒華爾街見聞報導，帶著5G手機回歸兩年多後，華為2025年終於重新奪回中國手機市場的王座。

報導稱，華為能夠重新站上第一，並非單純的品牌慣性，而是技術紅利、產品線重構與高階心智占領的集中爆發。

華為在2023下半年靠著未發先售的Mate 60 5G系列以及Mate X5折疊手機，打響了重返市場的第一槍。

報導說，與單一爆款驅動不同，華為的增長呈現出較為完整的產品結構特徵。一方面，Mate、Pura等高階系列在600美元以上市場持續收復失土，直接衝擊長期占據高階優勢的蘋果；另一方面，nova等中高階機型在價格、配置與品牌勢能之間形成了新的平衡點，覆蓋了更大規模的主流換機人群。

隨著全產品線5G能力的恢復，供應鏈和產能約束逐步緩解，華為手機出貨量快速成長，2024年以16.6%的市占率位列中國第二，全年出貨量大增逾50%。

不過報導提到，華為雖然在2025年重新奪回中國市場第一，但主要還是上半年的支撐，第3季和第4季卻有些乏力，分別排名第三和第四，足見中國市場競爭的激烈。

為了提升市場競爭力，華為在價格上也有所讓步。在2025年記憶體晶片持續大幅漲價導致手機跟漲下，去年11月發表的華為Mate 80系列比上一代價格調降人民幣500至800元。

市調機構Counterpoint Research指出，華為Mate 70和Pura 80系列的銷量稍遜於前代產品，而Nova 14系列則繼續保持良好表現。然而，由於其新推出機型所搭載的鴻蒙作業系統NEXT（純血鴻蒙）仍在生態系統方面有待突破，華為正面臨挑戰。

此外，作為華為在中國高階手機市場的最大競爭對手，蘋果去年推出iPhone 17 系列表現十分強勁；而一直朝高階市場猛攻的小米，則憑藉著新上市的17系列，也獲得不錯的銷量。

Counterpoint數據顯示，iPhone 17系列和小米17系列上市後首月，蘋果和小米在中國的銷量分別增長22%和21%。

IDC報告顯示，2025年第4季，蘋果手機出貨量在中國市場登上第一。

報導說，華為雖重返中國第一，但16.4%的市占率距離其歷史最高點的46%仍有巨大落差。同時，海外市場的回歸之路依然漫長且艱辛。