道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％

編譯季晶晶／綜合外電
美股史坦普500指數周四創新高。追蹤藍籌股表現的道瓊指數也刷新歷史高點。路透
聯準會政策立場不如預期鷹派，激勵史坦普500與道瓊指數周四雙雙刷新收盤歷史新高。然而科技股為主的那斯達克指數相對疲弱，主因是甲骨文財報令投資人對AI領域轉趨謹慎。

道瓊工業指數收漲646.26點或1.34%，至48,704.01點，超越11月12日的歷史收盤高點；史坦普500指數上揚14.32點或0.21%，至6,901.00點，逢低買盤推動收復盤中失地，收盤突破10月28日紀錄創新高；那斯達克綜合指數則下跌60.30點或0.25%，以23,593.86點作收。

甲骨文股價單日重挫10.8%，創今年1月下旬以來最大跌幅，成為史坦普500指數中跌幅最深的成分股。該公司不僅財測遜於分析師預期，更示警年度支出將較原本計劃的增加150億美元，加劇市場對其全力投入AI領域的擔憂。

隨著投資人擔憂該公司高度依賴債務融資的模式，可能成為類似2000年代初網路泡沫的AI泡沫徵兆，甲骨文債務違約保險成本急遽攀升。

Panmure Liberum策略師Susana Cruz表示：「市場已經更加謹慎看待AI相關支出，這與2029年年中形成鮮明對比，當時任何暗示資本開支上升的跡象都會引發興奮。甲骨文是最薄弱的一環，很大程度上是因為它通過舉債來支撐大量投資。

儘管甲骨文拖累科技股走低，道瓊指數卻與羅素2000小型股指數同步走揚，後者收漲1.2%。史坦普500價值股指數上漲0.6%，表現優於下跌0.12%的成長股指數。

宏利投資管理聯合首席投資策略師Matthew Miskin指出：「當前市場關鍵詞是板塊輪動。隨著全球成長可望重新加速，小型股、道瓊成分股及景氣循環股均開始展現較佳走勢。」

投資人持續消化聯準會周三的政策動向。聯準會宣布調降借貸成本25個基點，主席鮑爾暗示將暫緩進一步寬鬆。令市場安心的是，聯準會在連續第三次降息後仍為明年進一步寬鬆敞開大門，顯示其正試圖在仍處高點的通貨膨脹與勞動市場的疲軟跡象之間取得平衡。

這為周四的行情帶來順風。Siebert Financial投資長Mark Malek分析：「市場原先對更鷹派的降息舉措有所戒備，多數人原本預期鮑爾主席會釋出更負面論調。但聯準會特別強調就業數據是『必須密切關注的指標』，這點值得注意。」

恰似印證此一觀點，勞工部周四數據顯示，截至12月6日，當周初次請領失業金的人數升至23.6萬人，高於預估的22萬人。

史坦普500指數11大類股中，通訊服務與科技類股分別下跌1%與0.6%，表現最疲弱。作為AI概念核心的費城半導體指數也收低0.8%。

材料股強漲2.2%領跑大盤，金融股上揚1.8%並成為史坦普500指數最大上漲推力。博通在常規交易時段下跌1.6%後，因公布本季強勁的營收展望，預估約191億美元，高於LSEG統計分析師預期的182.7億美元，盤後反彈4%。

道瓊藍籌股漲幅居前的包含多檔金融股：Visa大漲6.1%居冠，美國運通、摩根大通及高盛均漲逾2%。迪士尼宣布對OpenAI進行10億美元股權投資後，股價收高2.4%。Malek認為此舉有助緩解部分對AI領域的疑慮。

