我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中31歲留英女要求美籍男友性病檢測 被殘忍捅殺

紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%新Fed護航

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華爾街知名多頭分析師李湯姆預言，2026年美股在攀爬「憂慮牆」的同時將持續上漲，一大助攻力道將來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。美聯社
華爾街知名多頭分析師李湯姆預言，2026年美股在攀爬「憂慮牆」的同時將持續上漲，一大助攻力道將來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。美聯社

華爾街知名多頭分析師李湯姆（Tom Lee）預言，2026年美國股市將攀爬「憂慮牆」持續上漲，一大助攻力量來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。

Fundstrat Global Advisors共同創辦人李湯姆說：「我們認為，2026年要這麼看：有一堵懷疑牆，另有新Fed，那將讓美股上漲大約10%。」他強調，新Fed不會願意殺了牛市，美股這波多頭市場仍生氣蓬勃，並預測標普500指數2026年底前可望躍上7,700點。

李湯姆是華爾街大多頭，近年對美股走勢的預測精準。例如，在新冠肺炎疫情低谷時期，他建議投資人買進股票，並神準料中2023年美股多頭市場。至於2025年美股走勢，他起初估計標普500指數年底目標價為6,600點，後來調高到7,000點，如今眼看這個目標近在咫尺。

但華爾街最樂觀的分析師另有其人：Oppenheimer預測今年標普500指數年終落在8,100點。

李湯姆指出，明年美股會繼續攀爬憂慮牆而上，頭號憂慮是投資人擔心美股不可能在連漲三年、年年漲幅逾20%之後，第四年還繼續漲。但他指出，這有往例可循，1928年以來，標普500指數在連漲三年後，第四年平均仍有12%的漲幅，「相當不錯」。

李湯姆認為，2026年美股走勢與2025年相仿，期間也會穿插劇烈波動期，然後年尾再發動一波漲勢。他說，那正是以往美股連三年大漲至少20%後的走勢。

其他憂慮還包括：人工智慧（AI）概念股估值、市場需要時間適應Fed新主席、社會動盪疑慮、最高法院可能判決川普2.0大多數關稅違法。

然而，李湯姆說，鴿聲高亢的Fed，將是明年助漲美股的一股順風。而且，基本面也強，他認為最大的盈餘和成長驅動力將是AI與能源基礎建設、在岸製造，以及華爾街交易（如代幣化股票、信貸和不動產）移往「鏈上」（區塊鏈）。

展望2026年，他最看好科技（AI、比特幣和乙太幣），以及跌幅已深的基本原物料、能源和金融股。他預期，明年Fed降息，可望使今年表現落後的金融股為之一振，例如美國運通、紐約梅隆銀行（BNY）、羅賓漢、Ally Financial等。

美股 華爾街 AI

上一則

日媒：AI熱潮助長晶片需求 台積電熊本廠擬生產4奈米晶片

下一則

調查：亞太高淨值富豪擬加碼加密貨幣 最擔心這個因素

延伸閱讀

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的避險基金經理人

Nextdoor飆漲近50% 伯樂是專造妖股的避險基金經理人
率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出

率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出
「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世

「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世
華為陪聊機器人迅速售罄 AI玩具賽道競爭提速

華為陪聊機器人迅速售罄 AI玩具賽道競爭提速

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
輝達執行長黃仁勳認為中國具備AI基礎設施營建與能源優勢。（路透）

評美中效率落差大 黃仁勳：美建資料中心花三年 中一個周末蓋好醫院

2025-12-07 07:10
美銀策略師預期，目前表現落後的石油與能源股，2026年可望揚眉吐氣。（路透）

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

2025-12-06 10:07

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺