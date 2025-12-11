美股牛市連衝4年？華爾街大多頭：2026續漲10%新Fed護航

華爾街知名多頭分析師李湯姆預言，2026年美股在攀爬「憂慮牆」的同時將持續上漲，一大助攻力道將來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。美聯社

華爾街 知名多頭分析師李湯姆（Tom Lee）預言，2026年美國股市將攀爬「憂慮牆」持續上漲，一大助攻力量來自換新主席掌舵的聯準會（Fed）。

Fundstrat Global Advisors共同創辦人李湯姆說：「我們認為，2026年要這麼看：有一堵懷疑牆，另有新Fed，那將讓美股 上漲大約10%。」他強調，新Fed不會願意殺了牛市，美股這波多頭市場仍生氣蓬勃，並預測標普500指數2026年底前可望躍上7,700點。

李湯姆是華爾街大多頭，近年對美股走勢的預測精準。例如，在新冠肺炎疫情低谷時期，他建議投資人買進股票，並神準料中2023年美股多頭市場。至於2025年美股走勢，他起初估計標普500指數年底目標價為6,600點，後來調高到7,000點，如今眼看這個目標近在咫尺。

但華爾街最樂觀的分析師另有其人：Oppenheimer預測今年標普500指數年終落在8,100點。

李湯姆指出，明年美股會繼續攀爬憂慮牆而上，頭號憂慮是投資人擔心美股不可能在連漲三年、年年漲幅逾20%之後，第四年還繼續漲。但他指出，這有往例可循，1928年以來，標普500指數在連漲三年後，第四年平均仍有12%的漲幅，「相當不錯」。

李湯姆認為，2026年美股走勢與2025年相仿，期間也會穿插劇烈波動期，然後年尾再發動一波漲勢。他說，那正是以往美股連三年大漲至少20%後的走勢。

其他憂慮還包括：人工智慧（AI ）概念股估值、市場需要時間適應Fed新主席、社會動盪疑慮、最高法院可能判決川普2.0大多數關稅違法。

然而，李湯姆說，鴿聲高亢的Fed，將是明年助漲美股的一股順風。而且，基本面也強，他認為最大的盈餘和成長驅動力將是AI與能源基礎建設、在岸製造，以及華爾街交易（如代幣化股票、信貸和不動產）移往「鏈上」（區塊鏈）。

展望2026年，他最看好科技（AI、比特幣和乙太幣），以及跌幅已深的基本原物料、能源和金融股。他預期，明年Fed降息，可望使今年表現落後的金融股為之一振，例如美國運通、紐約梅隆銀行（BNY）、羅賓漢、Ally Financial等。