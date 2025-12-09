紐時：人民幣匯率偏低 全球經濟最顯著扭曲現象

我的頻道

中央社台北9日電
偏低且趨弱的人民幣匯率，將中國今年1至11月貿易順差推升到逾1兆美元，但人民幣這樣的弱勢已嚴重偏離經濟基本面，更成為當前全球經濟最顯著的扭曲現象。（美聯社）
紐約時報報導，偏低且趨弱的人民幣匯率，將中國今年1至11月貿易順差推升到逾1兆美元，但人民幣這樣的弱勢已嚴重偏離經濟基本面，更成為當前全球經濟最顯著的扭曲現象。背後則由中國經濟成長趨緩、利率偏低及政府政策等因素共同影響所造成。

中國海關總署昨天公布今年1至11月外貿數據顯示，中國進出口總值為5.75兆美元，年增2.9%。其中出口3.41兆美元，年增5.4%。進口2.34兆美元，年減0.6%。貿易順差因此為1.07兆美元。

報導直指，部分中國經濟學家估計，人民幣匯率被低估幅度可能高達1/3，依國際標準衡量，中國物價如今顯得格外低廉，與其他國家出現巨大差異，這便反映出「人民幣匯率偏低」這個當前全球經濟最顯著的扭曲現象。

報導提到，匯率仍是中國經濟最關鍵、也是最敏感的問題之一，中國官方更謹慎迴避人民幣匯率被低估的問題。因為，偏低的人民幣匯率，為中國許多出口工廠創造了數百萬個就業機會。

目前1美元可兌換人民幣約7.1元。根據報導，曾任中國人民銀行調查統計司長、現於上海中歐國際工商學院任教的盛松成，11月底在一場金融會議上發表演講時直指，如果按照購買力平價，美元兌人民幣匯率「就不是1比7了，很可能是1比5、1比4」。

盛松成表示，有人算過，如果真的按照購買力平價，美元兌人民幣匯率就會是「1個美元換3.5個人民幣了」。

報導指出，人民幣的弱勢，始於2022年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間的上海封城，導致全國消費者信心急劇下滑，且此後從未恢復。許多中國家庭和企業因此拋售人民幣，購買美元及海外房產、礦場、企業等資產，還連帶推動了黃金價格飆升。

然而，中國人民銀行的因應方式，卻是從上海封城初期就放手讓人民幣大幅貶值，此後3年就基本維持在同一水平至今。而人民幣過去5年來的持續弱勢，導致中國對對歐盟汽車出口暴增了16倍。

報導最後提到，另一名前中國人民銀行官員繆延亮上周對外媒表示，當前或許確實是允許人民幣升值的窗口期。

匯率 封城 紐約時報

