我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約星巴克3年50萬次排班違規 3890萬美元與市府和解

怎麼用錢才能愈存愈多？理財專家曝7個應有的「理財心態」

AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克認為，以目前價位來看，他推薦投資Google母公司字母Alphabet和輝達。（路透）
馬斯克認為，以目前價位來看，他推薦投資Google母公司字母Alphabet和輝達。（路透）

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前接受訪問時，被問到除了特斯拉以外，以目前價位來看他可能投資哪些公司，他推薦兩檔美股「科技七雄」的成分股：Google母公司字母（Alphabet）和Nvidia輝達（另稱英偉達）。

馬斯克11月30日在播客訪問中表示，「人工智慧（AI）和機器人將非常重要」，「AI和機器人的產品和服務產出，將高到讓所有東西相形見絀」。

他已長期主張他領導的特斯拉（Tesla）和xAI正搭上這些熱潮，但被問及以目前價位他會推薦那些其他股票時，這位被暱稱為「馬投顧」的知名投資人推薦字母和輝達，暗示他認為這兩檔股票在今年來大漲後，目前仍具吸引力。

馬斯克說，字母已「奠定從AI立足點創造龐大價值內容的基礎」。Google新推出的Gemini 3模型大受歡迎，張亮處理器（TPU）也正贏得Meta等同業的青睞，而且還有自駕計程車事業Waymo。

對馬斯克來說，輝達是「明顯」的選擇。在Google和馬斯克旗下事業相競爭、輝達則一直是特斯拉合作夥伴之際，馬斯克的發言都對輝達執行長黃仁勳持正面看法。

除了AI和機器人以外，馬斯克表示，正為「太空飛行」努力的企業也有值得投資的潛力。

馬斯克 輝達 AI

上一則

中國晶片新創公司中昊芯英自主研發TPU算力 強槓Nvidia

下一則

Gemini威脅 OpenAI傳發動「紅色警戒」行動加強循環投資

延伸閱讀

特斯拉11月掛牌數新車 在多個歐洲國家減半

特斯拉11月掛牌數新車 在多個歐洲國家減半
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
「中首父」狂生300孩？情人曝炸裂細節 網：馬斯克輸了

「中首父」狂生300孩？情人曝炸裂細節 網：馬斯克輸了
棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

棒球只輸大谷？Grok狂吹捧自家老闆 馬斯克：被惡意誘導

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果