AI類股買誰？「馬投顧」馬斯克推薦：Nvidia和Alphabet

馬斯克認為，以目前價位來看，他推薦投資Google母公司字母Alphabet和輝達。（路透）

億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）日前接受訪問時，被問到除了特斯拉以外，以目前價位來看他可能投資哪些公司，他推薦兩檔美股「科技七雄」的成分股：Google母公司字母（Alphabet）和Nvidia輝達 （另稱英偉達）。

馬斯克11月30日在播客訪問中表示，「人工智慧（AI ）和機器人將非常重要」，「AI和機器人的產品和服務產出，將高到讓所有東西相形見絀」。

他已長期主張他領導的特斯拉（Tesla）和xAI正搭上這些熱潮，但被問及以目前價位他會推薦那些其他股票時，這位被暱稱為「馬投顧」的知名投資人推薦字母和輝達，暗示他認為這兩檔股票在今年來大漲後，目前仍具吸引力。

馬斯克說，字母已「奠定從AI立足點創造龐大價值內容的基礎」。Google新推出的Gemini 3模型大受歡迎，張亮處理器（TPU）也正贏得Meta等同業的青睞，而且還有自駕計程車事業Waymo。

對馬斯克來說，輝達是「明顯」的選擇。在Google和馬斯克旗下事業相競爭、輝達則一直是特斯拉合作夥伴之際，馬斯克的發言都對輝達執行長黃仁勳持正面看法。

除了AI和機器人以外，馬斯克表示，正為「太空飛行」努力的企業也有值得投資的潛力。