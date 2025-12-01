我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

林毅夫：美國AI泡沫5年內破滅 破壞性如2008年金融海嘯

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫預言，美國AI泡沫會在未來五年內破滅。圖為林毅夫今年4月21日在北京的一場演講。（中新社資料照片）
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫預言，美國AI泡沫會在未來五年內破滅。圖為林毅夫今年4月21日在北京的一場演講。（中新社資料照片）

美中過去幾年在人工智慧（AI）領域展開新一輪角逐，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，發達國家已陷入2008年金融危機以來的「迷失的20年」。他更預言，未來五年內，美國很可能會出現像2000年網路泡沫破滅那樣的AI泡沫破滅，其破壞性很可能像2008年美國房地產市場泡沫破滅。

林毅夫11月23日在第十屆復旦首席經濟學家論壇發表演講時作出上述表示，觀察者網2日刊登林毅夫這場演講的文字全文。

林毅夫首先指出，發達國家自2008年國際經濟金融危機爆發後，直到現在還沒有完全復甦。從美國、歐元區國家、OECD國家的年均GDP增長速度來看，整個發達國家正陷入2008年金融危機以來的「迷失的20年」。

他表示，2008年國際金融經濟危機爆發地點是美國，相對而言，美國恢復的情況比歐元區好。最主要原因是，美國利用美元作為國際主要儲備貨幣的霸權地位，採取無限制量化寬鬆政策來緩解國內經濟頹勢。這雖幫助美國經濟恢復，卻也帶來了不少後果。

林毅夫說，這個後果首先表現在引發了不少美元套利行為。大量短期資金流進發展中國家，一旦美國的利息稍微上升，資金又會迅速流出發展中國家，這種資金大進大出給發展中國家的宏觀管理帶來巨大挑戰。不僅如此，大量美元本該以低利率投資於實體經濟，但實際情形是資金大量投入到具投機性的股票市場。

林毅夫指出，2008年6月道瓊指數是1萬2000多點。當時IMF和世界銀行的經濟學家都認為，1萬2000點是有不少泡沫風險的。現在美國實體經濟實際上並沒有恢復，但道瓊指數已經達到4萬6000多點。「如果說1萬2000點就有泡沫了，4萬6000點的泡沫風險就更大了」。

他表示，2000年之前，有大量資金投入互聯網行業，本世紀初美國爆發了互聯網泡沫破滅；現在的AI行業，也出現類似風險。林毅夫認為，「十五五時期」（2026至2030年）很可能會出現像2000年互聯網泡沫破滅那樣的AI泡沫破滅。

林毅夫稱，一旦美國AI泡沫破滅，很可能像2008年美國房地產市場泡沫破滅帶來的美國金融經濟危機和全世界金融經濟危機那樣，具有破壞性。

此外，林毅夫也再度重申其一貫看好中國經濟的論點，指稱到2035年之前，中國還有8%的經濟增長潛力。加上AI和大數據為代表的第四次工業革命，將為中國提供「換道超車」的歷史機遇。

對於近幾年中國實際經濟成長率遠低於8%，林毅夫解釋，一個大問題是美國在技術上對中國「卡脖子」，使得中國必須用「新型舉國體制」來應對，因而佔用了大量戰略資源。

林毅夫認為，中國要提振經濟發展信心，首先學界和媒體界要講清楚，中國經濟過去十年下滑的原因不是體制機制原因，而是外部原因所致。其次，就是要突破理論桎梏，採取更積極的財政政策和貨幣政策。

AI 房地產 貨幣

上一則

Nvidia為何砸錢入股新思？黃仁勳親解： 徹底革新設計工程產業

延伸閱讀

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業

薛瑞福等美前國防官員投書：美國助台不是慈善事業
美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生

美何情境須派兵協防台灣？ 蕭美琴：盡全力不讓假想發生
H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

H-1B簽證獲批亞馬遜最多 這一國申請獲准縮水了37%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險