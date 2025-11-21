盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界

我的頻道

中央社聖荷西20日專電
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）20日透過影片恭賀魏哲家和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），並讚譽兩人領導台積電改變了世界。中央社
美國商務部長盧特尼克今天透過影片恭賀魏哲家和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎，並強調半導體的戰略地位，必須確保美國不再依賴脆弱的供應鏈；他讚譽兩人的領導力改變了世界，獲獎實至名歸。

台積電董事長暨總裁魏哲家、前董事長劉德音今天共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過影片表示，這個頒獎典禮現場所代表的是「美國創新引擎的核心」。

盧特尼克說，半導體產業不僅僅是一個產業，「它是我們經濟實力、科技領導地位與國家安全的基礎」。在美國總統川普（Donald Trump）領導下，政府高度專注於確保美國引領半導體產業，讓美國的技術成為現在和未來世代所依賴的基礎。

川普政府力促製造業回流美國，19日再度提及台灣和晶片業，表示美國曾領導晶片產業，但後來被其他人「拿走」，像是台灣，但不怪他們。

盧特尼克強調，美國正在重建供應鏈、強化國內製造，並且將加倍投入半導體研發。

他說，要確保美國不再依賴脆弱或不可靠的供應鏈，以取得驅動人工智慧（AI）、國防系統，甚至是手機所需的晶片，這就是「美國優先」的樣貌。

盧特尼克向先後領導台積電的劉德音、魏哲家致意，「你們在台積電的領導改變了世界」，推進先進製造，並制定推動整個產業向前發展的標準。這番話獲得全場歡呼。

盧特尼克說，Robert N. Noyce獎是極大的榮譽，兩人獲獎實至名歸。

Robert N. Noyce獎由美國半導體產業協會（SIA）主辦，盧特尼克也特別在影片中恭喜超微（AMD）執行長蘇姿丰接任SIA主席。蘇姿丰今天也現身頒獎晚宴。

盧特尼克表示，將全力支持半導體產業，並持續確保美國在半導體領域引領全球。

