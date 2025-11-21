盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）20日透過影片恭賀魏哲家和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），並讚譽兩人領導台積電改變了世界。中央社

美國商務部長盧特尼克今天透過影片恭賀魏哲家 和劉德音獲頒羅伯特諾伊斯獎，並強調半導體的戰略地位，必須確保美國不再依賴脆弱的供應鏈 ；他讚譽兩人的領導力改變了世界，獲獎實至名歸。

台積電 董事長暨總裁魏哲家、前董事長劉德音今天共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過影片表示，這個頒獎典禮現場所代表的是「美國創新引擎的核心」。

盧特尼克說，半導體產業不僅僅是一個產業，「它是我們經濟實力、科技領導地位與國家安全的基礎」。在美國總統川普（Donald Trump）領導下，政府高度專注於確保美國引領半導體產業，讓美國的技術成為現在和未來世代所依賴的基礎。

川普政府力促製造業回流美國，19日再度提及台灣和晶片業，表示美國曾領導晶片產業，但後來被其他人「拿走」，像是台灣，但不怪他們。

盧特尼克強調，美國正在重建供應鏈、強化國內製造，並且將加倍投入半導體研發。

他說，要確保美國不再依賴脆弱或不可靠的供應鏈，以取得驅動人工智慧（AI）、國防系統，甚至是手機所需的晶片，這就是「美國優先」的樣貌。

盧特尼克向先後領導台積電的劉德音、魏哲家致意，「你們在台積電的領導改變了世界」，推進先進製造，並制定推動整個產業向前發展的標準。這番話獲得全場歡呼。

盧特尼克說，Robert N. Noyce獎是極大的榮譽，兩人獲獎實至名歸。

Robert N. Noyce獎由美國半導體產業協會（SIA）主辦，盧特尼克也特別在影片中恭喜超微（AMD）執行長蘇姿丰接任SIA主席。蘇姿丰今天也現身頒獎晚宴。

盧特尼克表示，將全力支持半導體產業，並持續確保美國在半導體領域引領全球。