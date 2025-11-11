政府有望重啟 分析師看漲股市 是承接AI股好機會？

我的頻道

編譯簡國帆／即時報導
政府關門未來幾天有望結束，全面恢復運作。（路透）
政府關門未來幾天有望結束，全面恢復運作。（路透）

在聯邦參院通過終結政府關門的支出法案後，眾院議員11日結束為期53天的休會，預定13日全院表決，以結束這波歷來最久的政府停擺。歷史經驗顯示，政府重啟後，就業市場有望快速復甦，股市也可望加速上漲，漲勢可能延續到年底的「聖誕老人行情」。

由於政府關門導致11日有將近1200班飛機航班遭取消，各州共和黨眾議員都改為搭車重返華府，威州眾議員范歐登（Derrick Van Orden）更表示，將騎摩托車完成16小時的長途跋涉。

共和黨掌控的眾院預定美東時間12日下午表決支出方案，總統川普隨後預料也將簽署，希望結束已持續至少42天的政府關門，聯邦政府未來幾天有望全面恢復運作，讓領不到薪水的公務員、和為各種補助卡關所苦的民眾鬆一口氣。路透／益普索（Ipsos）10月下旬的民調顯示，50%的美國民眾將政府關門歸咎於共和黨，43%歸咎於民主黨。

這項協議將延長提供政府資金到明年1月30日，為下一輪的兩黨對決埋下伏筆。該協議未納入民主黨希望延長2400萬美國人今年底到期的醫療補助，參議共和黨人同意在12月安排表決，能否通過仍不確定，眾院議長強生也未表態是否會安排表決。

專家指出，歷史經驗顯示，聯邦政府重啟常能帶動就業市場快速復甦，有利股市等風險資產。上次政府關門超過30天已是2018-2019年的事情，在政府重啟後發布的四分非農就業人口報告中，有三分的數據優於經濟學家預期，但之後的修正也出現一個趨勢：聘僱數據會先被低估，稍後會被高估。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）11日援引經濟學家的估算指出，政府關門對經濟成長率造成約1-1.5個百分點的拖累，但明年第一季度有望恢復到3%-4%的成長水準。

回顧歷史，這次政府重啟後，股市也有望一路漲到年底。CFRA首席市場策略師史托沃（Sam Stovall）表示，在過去15次政府關門結束後，標普500指數在之後一個月平均上漲2.3%，以這個漲幅推算，標普500指數將在12月中前漲至接近7000點。

儘管近來科技股疲軟，策略師認為，若聯邦公務員重返崗位、經濟數據恢復正常發布，將排除些許不確定性，從而「延後」原本的市場進一步回檔修正。

22V研究公司共同創辦人德布契爾（Dennis DeBusschere）說，隨著政府關門風險過去，逢低承接最近下跌的人工智慧（AI）類股有利可圖，建議投資人評估做多輝達（NVIDIA）、Constellation能源公司等受益於AI趨勢的公司。其他分析師也看好CACI國際公司和Palantir等政府合約承包商，股價將在政府重啟後上漲。

