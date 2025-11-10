美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元

美國政府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市歡呼，國際金價現貨連續第二天上漲。 路透

華府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市一陣歡呼，國際黃金價 格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會 （Fed）下個月再度降息 的可能性。

就在上周末期間，寫下歷來最長紀錄的美國政府停擺，似乎接近尾聲，一些溫和派民主黨參議員倒戈，支持旨在結束政府停擺的一項法案，朝美國聯邦政府重啟邁出一大步。

亞洲股市10日多收高，從東京到香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅。歐洲主要股市開高走高，美股期指也維持漲勢，那斯達克100期指漲幅超過1%。

現貨金價在紐約10日開盤前一個多小時大漲2.6%，報每英兩4,105.98美元，是兩周來首度站回4,100美元，同時也是延續上周五（7日）的漲勢，當日公布的數據顯示，美國消費者信心指數跌至歷史低點附近，主要是美國政府持續停擺，加深市場對經濟的疑慮。此外，民間機構上周發布的一份報告，也暗示勞動市場疲軟。

Emkay全球金融服務公司分析師辛哈表示，疲軟的美國勞動市場信號，強化了市場對Fed下月可能繼續降息的預期。

自10月中旬衝上4,381.52美元的盤中歷史新高至上周五收盤，金價已回落逾8%。不過，今年來金價仍上漲超過50%，而且推動此輪漲勢的大部分因素都依然存在，從經濟和地緣政治不確定性加劇，到央行和散戶持續買進。

華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示，當美國政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯準會的政策前景」，「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯準會就有了更早放鬆政策的空間。」

隨著停擺對經濟的影響逐漸顯現，疑慮恐怕只會加深。還有人指出，任何協議都可能是暫時的，這意味著市場在不遠的將來，可能又要開始等著看政府停擺。