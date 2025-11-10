我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

美政府關門結束在望 全球股漲 現貨金價重登4100美元

編譯廖玉玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國政府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市歡呼，國際金價現貨連續第二天上漲。 路透
美國政府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市歡呼，國際金價現貨連續第二天上漲。 路透

華府停擺局面結束取得重大進展，帶動全球股市一陣歡呼，國際黃金價格連續第二天上漲，因為美國經濟疲軟的疑慮加深，提高聯準會（Fed）下個月再度降息的可能性。

就在上周末期間，寫下歷來最長紀錄的美國政府停擺，似乎接近尾聲，一些溫和派民主黨參議員倒戈，支持旨在結束政府停擺的一項法案，朝美國聯邦政府重啟邁出一大步。

亞洲股市10日多收高，從東京到香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收紅。歐洲主要股市開高走高，美股期指也維持漲勢，那斯達克100期指漲幅超過1%。

現貨金價在紐約10日開盤前一個多小時大漲2.6%，報每英兩4,105.98美元，是兩周來首度站回4,100美元，同時也是延續上周五（7日）的漲勢，當日公布的數據顯示，美國消費者信心指數跌至歷史低點附近，主要是美國政府持續停擺，加深市場對經濟的疑慮。此外，民間機構上周發布的一份報告，也暗示勞動市場疲軟。

Emkay全球金融服務公司分析師辛哈表示，疲軟的美國勞動市場信號，強化了市場對Fed下月可能繼續降息的預期。

自10月中旬衝上4,381.52美元的盤中歷史新高至上周五收盤，金價已回落逾8%。不過，今年來金價仍上漲超過50%，而且推動此輪漲勢的大部分因素都依然存在，從經濟和地緣政治不確定性加劇，到央行和散戶持續買進。

華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示，當美國政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯準會的政策前景」，「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯準會就有了更早放鬆政策的空間。」

隨著停擺對經濟的影響逐漸顯現，疑慮恐怕只會加深。還有人指出，任何協議都可能是暫時的，這意味著市場在不遠的將來，可能又要開始等著看政府停擺。 

金價 聯準會 降息

上一則

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

延伸閱讀

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元
金價跌破4000美元 OPEC+明年初暫停增產助油價反彈

金價跌破4000美元 OPEC+明年初暫停增產助油價反彈
金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元

金價連3900美元也岌岌可危 市場人士仍堅定看漲到5000元
金價高檔震盪 還值得繼續投資嗎？

金價高檔震盪 還值得繼續投資嗎？

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活