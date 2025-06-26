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美光看好AI算力需求 本季財測優於預期

編譯黃淑玲／綜合外電
美光（Micron）25日公布的上季財報與本季財測，均於市場預期。 路透
美光（Micron）25日公布的上季財報與本季財測，均於市場預期。 路透

美國記憶晶片龍頭美光科技（Micron Technology）受惠於人工智慧（AI）設備需求，對本季提出樂觀財測，上季獲利與營收也優於市場預期。

美光周三公布，預估本季營收約107億美元，高於分析師平均預期的98.9億美元；扣除特定項目調整後的每股盈餘預期約2.5美元，分析師預期為2.03美元。

美光看到市場對高頻寬記憶體（HBM）等零組件需求上升，這些零組件用於AI工具的開發與運作。公司預期，隨著相關軟體日益複雜，需要更大量記憶體，這塊市場將繼續成長。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，美光在8月底止的本會計年度正朝全年營收創新高方向邁進，他強調：「我們同時進行有紀律的投資，來建立我們在技術上的領先地位以及精良的製造水準，以滿足由AI成長所驅動的記憶體需求。」

Wedbush Securities分析師Matt Bryson說，雖然美光營收表現令人印象深刻，但針對關鍵焦點HBM的銷售成長預測，美光並沒有給出部分投資人所期待的狂升程度，「仍然只是大致符合我們先前的預期」。

回顧上季（3到5月），美光營收年增37%至93億美元，優於分析師所估的88.5億美元；調整後的每股盈餘1.91美元，也優於分析師預估的平均值1.60美元。

Synovus資深投資組合經理人Dan Morgan在稍早的報告中提到，除了追求更多與AI相關的營收，美光也將在電動車、遊戲晶片等其他領域，銷售更多記憶體。

美光今年是華爾街青睞的晶片製造商，今年截至周三收盤，股價已上漲51%。

AI 華爾街 電動車

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