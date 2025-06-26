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預測模型6訊號露玄機？小摩：美股未來六個月幾乎漲定了

編譯湯淑君／綜合外電
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摩根大通策略師團隊表示，根據小摩的預測模型，六項訊號預示，未來六個月美股史坦普500指數上漲機率達96%。(路透)
摩根大通策略師團隊表示，根據小摩的預測模型，六項訊號預示，未來六個月美股史坦普500指數上漲機率達96%。(路透)

美股25日漲勢稍事停頓，顯示投資人又把關注焦點轉向利率和關稅，但近期出爐的經濟數據可能再度左右市場。摩根大通策略師團隊表示，根據他們的預測模型，六項訊號預示，史坦普500指數未來六個月上漲機率接近百分之百。

MarketWatch報導，由策略師帕尼格卓洛領銜的小摩團隊指出，這六項訊號是：成交量、估值、多空部位、資金流動、經濟動能以及價格動能。參照近況來看，便可推斷未來走向。

這套模型依據最早回溯至2022年底的資料，然後以較近期數據測試。結果發現，此模型對六個月後的市況預測準確度較高，達到76%；若超出六個月範圍，則預測準確度降至63%。這結果已比小摩測試的其他同類模型為佳，用於行情走跌時的預測尤其準確。

更引人注意的，是這六種訊號對股價後市預測造成的影響。

股票成交量愈大，或經濟動能愈強（以全球製造業採購經理人指數兩個月變動值衡量），美股未來六個月就愈可能上漲。

多頭部位愈高，或資金大量湧入股票基金而不是債券，則是交易過度擁擠的訊號，預示股市回跌機率升高。

同理，若與價市相比，股市價格動能很強，也可視為一種警訊。

最令人意外的發現是估值訊號--估值愈好，未來報酬率愈糟。這群策略師解釋，因為估值通常與美國10年期公債殖利率的變化連動；這個基準殖利率若是下滑，對未來經濟成長走向可能是負面訊號。

那麼，綜合研判，摩根大通預測模型現在呈現的美股展望是好是壞？答案是好消息，顯示未來六個月美股上漲機率達96%。

殖利率 美股 摩根大通

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