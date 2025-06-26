我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

美國人口成長靠移民 過去一年亞裔增加最多

美經濟轉弱？Q1 GDP大幅下修 連續申領失業補助人數衝高

編譯陳律安／綜合外電
美國連續申領失業救濟金人數衝上逾三年半新高。(路透)
美國連續申領失業救濟金人數衝上逾三年半新高。(路透)

美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率遭大幅下修，連續申請失業補助的人數則升至逾三年半來新高，暗示總統川普關稅政策似乎正在拖累經濟。

美國商務部經濟分析局26日公布第1季GDP最終值，為萎縮0.5%，較修正值的縮減0.2%大幅下修，受累於消費力道比預期更弱；當局原估上季消費成長1.2%，如今已下修至僅增加0.5%，顯示消費者趕在關稅上路前的搶購潮已減緩。

美國勞工部同日公布，止於6月21日當周，初領失業救濟金人數比前一周減少1萬人至23.6萬人（季調後），低於市場預期的24.5萬人；不過，截至6月14日當周，連續申領失業補助人數攀升至197萬人，超乎市場預期，並升抵2021年11月來高點，顯示雇主正對招聘縮手。

經濟研究聯合會（Conference Board）調查顯示，一項經濟學家緊盯、反映職缺數的指標已降至2021年3月來新低。美國總統川普所發動的關稅戰，使企業難以預做規劃。

聯準會（Fed）上周按兵不動，決策官員正在等待關稅的潛在影響更明朗；Fed主席鮑爾在會後表示，以美國勞動市場的情況來看，不必急於降息；他本周也對國會議員重申勞動市場仍保持堅實。

關稅 川普 勞工部

上一則

在岸、離岸人民幣升破7.16 來到7個月高點

下一則

Fed下月到底降不降息？美媒點出關鍵數字「0.2」

延伸閱讀

否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑

否認轟炸行動失敗 美防長：媒體因為反川普才懷疑
川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利

川普政治賭注：依賴白卡、糧食券共和黨選民支持砍福利
先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了

先是叫川普「Daddy」、譴責俄國力道也變弱 北約怎麼了
馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

馬里蘭法官下令放慢遣返 司法部怒告 川普政府與司法系統爭鬥升級

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國大陸最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

昔亞洲美妝龍頭 中國最後18家門店全數關閉

2025-06-23 12:27
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

2025-06-24 10:42

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全