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巴西霜害疑慮減輕 阿拉比卡咖啡豆價格跌3.5%

編譯陳律安／綜合外電
巴西霜害疑慮減輕，阿拉比卡咖啡豆期貨價格25日應聲挫跌。 (美聯社)
巴西霜害疑慮減輕，阿拉比卡咖啡豆期貨價格25日應聲挫跌。 (美聯社)

阿拉比卡咖啡豆期貨價格25日大幅挫跌，已回跌至近七個月低點，原因是全球最大咖啡豆生產國巴西的霜害疑慮減輕。

彭博資訊報導，交易最熱絡的紐約阿拉比卡咖啡豆期貨，25日盤中一度挫跌3.5%至每磅3.006美元，寫去年12月初以來新低。

Climatempo氣象學家佩雷拉說，在本周稍早帶動咖啡豆價格上揚的冷鋒已離去，26日氣溫可望回暖、在本周結束氣溫料將保持穩定，採收作業得以持續進行。

這一波冷鋒來襲時，最低溫出現在巴西南部的小型阿拉比卡咖啡豆產地，外界尚須數天才能評估霜害的完整衝擊。不過，咖啡交易商Thiago Cazarini表示，霜害的影響，侷限在巴拉拿、米納斯吉拉斯南部、聖保羅等部分區域。

Stone X交易員亞勞霍指出：「這些地區的溼度偏高，導致即使溫度下降，影響也有限。」他說，儘管咖啡豆在這個產季依舊面臨天候風險， 但目前霜害疑慮已被拋諸腦後，避險基金等投機人士正削減多頭部位。

另據美國農業部數據，在2025–26產季，全球咖啡豆產量可望比前一年度增加430萬袋，至創紀錄的1.787億袋，主因越南印尼產量回升，以及衣索比亞產量有望締新猷。巴西的產量預料落在6,500萬袋。

巴西 越南 印尼

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