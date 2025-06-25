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新聞眼╱一連串策略失誤 讓伊朗如今面臨難堪失敗

抵稅優惠有望復活 太陽能股飆漲慶祝

編譯黃淑玲／綜合外電
工作人員在加州聖地牙哥一處民宅屋頂，安裝太陽能板。 路透
工作人員在加州聖地牙哥一處民宅屋頂，安裝太陽能板。 路透

美國股市的太陽能類股周二（24日）大漲，因為有共和黨參議員表示，美國國會正在討論修改川普總統廣泛支出法案中的一項條款，該條款將終止對屋頂太陽能板的抵稅補貼，若能維持獎勵補助，是太陽能業界一大利多。

參議院預期最快會在本周公布修改後的內容，並進行表決。

美國最大的住宅太陽能公司Sunrun，周二股價一度飆漲21%。同業SolarEdge Technologies上漲 18%，Enphase Energy也有10%漲幅。

北達科他州共和黨參議員克雷默（Kevin Cramer）周二對記者表示，參議院稅務委員會的共和黨議員們正在考慮讓一系列清潔能源抵稅減免變得更加慷慨，包括延後這些稅收優惠的到期日。

他還說：「有在針對屋頂太陽能（抵稅變更），進行一些工作。」

根據未改動前的參院共和黨稅收與支出法案的草案版本，將對租用太陽能的公司或是直接買斷太陽能面板的家戶，享有的抵稅優惠會突然終止，而且也將切斷租用太陽能的另一項關鍵獎勵。眾院版本也提議終止對屋頂太陽能公司的稅收獎勵措施。

分析師指出，在借貸成本高漲、關稅與川普能源政策壓力下，若取消這些補貼，將重創本已陷入困境的太陽能產業。事實上，太陽能出租公司Solar Mosaic和太陽能安裝公司Sunnova Energy International ，均已於本月聲請破產保護。

共和黨 參議院 川普

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