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歐股漲幅已多？外資：「購買美國」成新口號

編譯陳苓／綜合外電
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高盛和巴克萊發布報告說，經理人出售歐洲資產，重新聚焦美國。(路透)
高盛和巴克萊發布報告說，經理人出售歐洲資產，重新聚焦美國。(路透)

今年來美國例外論退燒，歐股漲勢超車美股，但高盛和巴克萊最近均發布報告說，經理人以接近一年來的最快速度出售歐洲資產，並獲利了結手上的歐洲軍事股，開始重新聚焦於美國。

高盛主要券商團隊在6月20日為止的分析中指出，避險基金做空歐洲個股與總經產品，前一周歐股的空頭部位，寫過去12個月來的單周第二大。總經產品是指受總經情勢影響的資產，如貨幣、債券、股票指數、大宗商品。

巴克萊分析師Emmanuel Cau也說，避險基金把目光轉回美國，部分是預測美國經濟衰退的恐懼，不會成真。Cau說，審慎情緒瀰漫，歐洲表現突出的情況趨緩，「購買美國」成了新口號。

Cau在報告中寫道：「歐洲今年迄今的優異表現開始消退，歐元升值不利企業盈餘，而揮之不去的關稅不確定性，壓抑出口業者的上行空間」。科技巨擘再次當道，投資人認為，鑒於地緣政治不確定性與美元貶值，今年夏天美股表現，可能比其他地方更有韌性。

歐股近幾個月來的績效遠優美股。德國藍籌股DAX指數，今年來上漲近19%，道瓊工業指數則僅漲1.4%。由於歐洲的北約成員國擬提高軍事開支，國防股為歐洲表現最佳的類股。德國裝甲車製造商萊茵金屬（Rheinmetall），過去12月來股價暴衝248%。

歐股 美股 高盛

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