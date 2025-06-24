國際清算銀行警告：穩定幣通不過作為貨幣的3要件

國際清算銀行（BIS）位於瑞士巴塞爾的總部大樓。路透

國際清算銀行（BIS）24日警告，穩定幣（stablecoin）達不到作為廣泛流通貨幣 所需具備的三要件，作為貨幣的「表現差」，若躍為主流將引發風險。這顯然否定美國總統川普 大力推動穩定幣作為主流金融一大支柱的努力。

BIS有「央行 的央行」之稱，在24日提前發布經濟年報中關於穩定幣的一章，指出穩定幣未能通過三項貨幣考驗，因為欠缺央行支持、遏阻非法使用的防護措施不足，而且缺乏放貸所需的融資彈性。完整的BIS經濟年報預定本周日公布。

穩定幣是一種加密幣，通常價格以1：1釘住美元，並以美國公債或黃金等現實世界資產作為擔保。在美國總統川普大力推動下，美國聯邦參議院已通過穩定幣法案（GENIUS Act），意在為這種釘住美元的穩定幣訂定監管框架，若在眾議院也順利通過，可望使穩定幣使用呈爆炸性成長。

但BIS在文中警告：「穩定幣不夠格作為一種健全的貨幣形式，而且在缺乏監管下，會對金融穩定以及貨幣主權構成風險。」

穩定幣通不過作為貨幣的三要件

BIS經濟顧問申鉉松（Hyun Song Shin）指出，穩定幣欠缺央行發行法幣所提供的傳統清算功能。他把穩定幣比喻作19世紀美國自由銀行體制時代民間發行的銀行券，意味通常匯兌比率視發行者不同而高低不一，破壞「單一性」（singleness），也沒能履行央行發行貨幣的「不過問」原則。

由於穩定幣必須總是由等值的資產支持，因此也缺乏「彈性」（elasticity），這種彈性是允許銀行藉核准貸款創造更多貨幣所必需的。此外，若要額外發行，需要穩定幣持有者預先全額支付，這種「預付現金」的限制也破壞彈性。

而且，穩定幣「向來是非法使用的首選，用來迴避確保正直的防護機制」，尤其欠缺傳統金融那種「知道你客戶是誰」的控制。因此也通不過正直性（integrity）檢驗。

籲央行走代幣化「統一帳本」路線

因此，BIS寫道：「社會可以選擇。貨幣體系可以改造成某種次世代體系，建築在通過試驗且受信賴的基礎之上，這種基礎設施不僅技術優越，且可程式化。要不然，社會也可重溫受不健全貨幣限制的歷史教訓，付出真實的社會成本，迂迴繞路採用民間發行、未能通過單一性、彈性和正直性三項考驗的數位貨幣。」

BIS呼籲各國央行走代幣化「統一帳本」（tokenized "unified ledger"）路線，也就是建立一種中央化的資料庫，將代幣化的央行準備、商業銀行存款以及政府公債都納入其中，以加速跨境支付並降低涉及的成本。

BIS認為，以代幣化促成數位化央行體系，幾乎可在轉瞬間完成支付和證券交易的清算，而且既透明、有彈性、彼此互通，或許還能預防加密幣帶來不可預知的危害。

BIS指出，穩定幣「主要顧慮是失去貨幣主權和資本外逃，對新興市場和開發中經濟體尤然」；而民間銀行發行的穩定幣「可能衍生新的風險，視其法律和治理安排而定」。