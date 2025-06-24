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美股還有甜頭嗎？策略師點出續漲3大條件 看好類股曝光

編譯林文彬／綜合外電
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透
專家認為，只要滿足油價低於每桶85美元等三大條件，美國股市就會繼續上漲。路透

美國總統川普宣布以色列和伊朗停火，激勵美國股市24日早盤走揚。專家指出，從歷史經驗來看，地緣政治風險通常會獲得控制，只要滿足三大條件，美股就會繼續上漲。

美股史坦普500指數23日盤中一度下跌，但收盤上漲近1%，24日早盤最多再漲0.9%。如果從6月12日（以色列攻擊伊朗前一天）收盤水準算起，資訊科技類股已漲0.4%，漲幅居史坦普500指數11大類股之冠，具備防禦特性的醫療保健類股跌幅則最大。

在川普宣布以伊停火前，華爾街策略師已紛紛建議美股投資人保持冷靜並逢低買進，相信這場衝突不會持續影響股市。巴克萊策略師克里希納（Venu Krishna）說：「截至目前為止的歷史經驗一直顯示，情勢每次都會獲得控制，特別是地緣政治風險，市場已習以為常。」

Piper Sandler公司首席投資策略師坎特羅維茲（Michael Kantrowitz）也說：「押注防禦類股形同押注市場下跌，我們認為這種情況不會發生。只要企業獲利預測持續緩步上升，美國10年期公債殖利率一直低於4.5%，油價低於每桶85美元，我們認為市場就會繼續走揚。」

摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）也仍看多美股，認為美國周末介入中東衝突，不太可能撼動該公司美國企業未來六至12個月將成長的看法。威爾森表示，除非油價大漲，否則這種展望將維持不變。西德州中級原油期貨價格24日盤中一度重挫6%，報每桶64.38美元，美國10年期公債殖利率小漲3.5個基點至4.357%。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球投資策略主管克里斯多夫（Paul Christopher），以及研究業者CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall），都建議長線投資人應買進資訊科技、通訊服務與金融類股。22V研究首席市場策略師德布斯契爾（Dennis DeBusschere），則青睞成長與動能股。

不過，對部分投資人而言，科技股價位已開始逼近今年稍早觸及的高點可能構成阻礙，特別是大型科技股。目前史坦普500資訊科技指數預估本益比為28倍，史坦普500工業指數為23倍，史坦普500金融指數則是17倍。

史坦普500 美股 殖利率

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