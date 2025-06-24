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荷莫茲海峽仍是油價動向關鍵 未來如何發展有得瞧

編譯任中原／綜合外電
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全世界約20%的石油都經由荷莫茲海峽運出，因此伊朗政權對油價下一步走向仍有高度影響力。油價接下來的變化，顯然仍有得瞧。(路透)
全世界約20%的石油都經由荷莫茲海峽運出，因此伊朗政權對油價下一步走向仍有高度影響力。油價接下來的變化，顯然仍有得瞧。(路透)

美國6月21日攻擊伊朗後，油價一度衝破每桶80美元，之後回跌。伊朗23日對卡達美軍基地發射飛彈，這通常可能會令各界預期油價將上漲，但結果則是油價從下跌轉為崩跌，布蘭特跌破每桶70美元，理由是市場判斷伊朗的攻擊只是象徵性；而川普宣布以伊停火，使市場相信衝突已經結束。

川普對伊朗攻擊美軍基地的反應，與市場想法如出一轍。他表示，「我要感謝伊朗事先通知我，表示可能不會有人員傷亡。伊朗現在在推動這個地區的和平與和諧，我將強烈鼓勵以色列也這樣做」。

美國動用如此強大殺傷力的炸彈，為何對石油市場的衝擊比俄羅斯入侵烏克蘭之後要小得多？在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油將退出國際油市的風險甚高，而油市至少在數周內一直如此預期。但在這場中東衝突中，油市並不這樣想，因為市場已習慣軍事衝突，因而較難對油價造成重大衝擊。

在目前情況下，伊朗用飛彈攻擊軍事目標，而非能源設施，被市場視為好消息，於是油價再跌。再者，三年前油價是由供需動能所推升，但現在油市卻供過於求。因此油價在周一漲到80美元後隨即回跌，顯示市場的共識是伊朗下一步行動已不喻自明。

儘管如此，由於全世界約20%的石油都經由荷莫茲海峽運出，因此伊朗政權對油價下一步走向仍有高度影響力。伊朗雖只做出輕微的初步反擊，但並不清楚封鎖海峽的選項是否已被排除。

伊朗不會封鎖海峽的誘因不少；因為一旦封鎖，將對伊朗盟友的傷害最大，尤其是伊拉克與中國。而且以色列及美國只重創伊朗核子及軍事實力，尚未攻擊的經濟設施，既留下餘地，同樣也是威脅。如果伊朗經濟設施遭到攻擊，伊朗便可能封鎖海峽。

凱投集團專家歐克士利預測，一旦海峽受到騷擾，最壞的情況下油價可能漲破每桶130美元，因為油國組織與夥伴國（OPEC+）550萬桶的備用產能之中，有95%都將因為海峽遭到封鎖而受到影響。

另一項問題是油價如果上漲，是否將會持久。持續愈久，則高油價轉嫁給消費者的風險就愈大，從而影響各國央行的利率決策。因此伊朗只做有限度的反擊，可能持續緩解油價上漲壓力，但條件是中東衝突確定將就此結束。再者，周一油價大跌之後，已使油價回升的可能性超過進一步下跌。油價接下來的變化，顯然仍有得瞧。

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