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伊以衝突對油價影響將持續多年 別因停火而掉以輕心

編譯任中原／綜合外電
顧問公司Energy Aspects共同創辦人沈恩（Amrita Sen）認為，中期而言，伊朗國內只要發生任何重大的政治動盪，都可能傷害伊朗的石油及天然氣生產。（路透）
顧問公司Energy Aspects共同創辦人沈恩（Amrita Sen）認為，中期而言，伊朗國內只要發生任何重大的政治動盪，都可能傷害伊朗的石油及天然氣生產。（路透）

顧問公司Energy Aspects共同創辦人沈恩（Amrita Sen）指出，幾十年來國際油市一直未能擺脫以色列或美國將攻擊伊朗的威脅，然而現在威脅成真，但市場似乎對於要如何反映油價，感到舉棋不定。

截至目前，中東衝突對石油供給只有輕微干擾，國際油市場只稍有動盪，國際油價每桶最高僅上漲約10美元，因為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）正加速縮小減產規模，使近期內供給減少的憂慮下降。

當然，油市將如何演變，端視伊朗當局在考慮各種選項時，以伊衝突是會再進一步升高而定。

伊朗可能必須對美國在中東的部署，發動象徵性的攻擊，但儘量避免採取升高緊張局勢的行動，例如干擾石油運輸，以免引來美國更強有力的軍事反應。因此封鎖荷姆茲海峽仍是伊朗的是後一招，且不大可能執行。

但油市仍可能受到短期干擾，且中期的影響可能更嚴重，尤其是如果美國及以色列認真推動伊朗政權轉變。如果伊朗出現權力鬥爭，強硬派或宗教極端人士可能獲勝。另外伊朗內部的庫德族與俾路支人等少數族群，以及伊斯蘭民兵組織，也可能因此而更為不穩。

中期而言，伊朗國內只要發生任何重大的政治動盪，都可能傷害伊朗的石油及天然氣生產，尤其是在國家分裂或陷入內戰的情況下，可能要歷時數年、甚至數十年才能解決，並導致油價上漲。而且由於OPEC+已開始加速增產，因此中期間伊朗石油生產受到打擊的期間，很可能恰恰碰上整個OPEC+的備用產能減少之際。

美國石油產料也預料將於2027年前後達到頂峰。今年油價因為全球關稅戰而下跌，預料將使鑽井數減少。而且隨著油田漸趨成熟，頁岩區的產量已呈現氣多、油少的趨勢。

反觀石油需求，並未顯現短期內將觸頂的勢頭。川普一向支持化石燃料，加上整個已開發國家也都擔憂綠能成本升高而推升通膨，已使綠能轉型減緩，這將使石油需求量高於原先預期。

預料從現在到2040年代，全球液態燃料日需求量將持續超過1億桶。需求量將於2030年代達到每天1.11億桶頂峰，之後將逐漸減緩。

沈恩的結論是，凡此都顯示市場在短期間可能因為伊朗勢弱，而對油價上漲掉以輕心。但未來幾年由於其他石油供給來源可能達到頂峰，因此伊朗產量下降將成為推升油價的催化劑。

伊朗 石油 油價

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