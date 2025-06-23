市場賭伊朗不會使出殺手鐧 美股早盤攀高 油金價回落

23日美股早盤四大指數齊揚。路透

美國上周末空襲伊朗 核設施後，外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷姆茲海峽的殺手鐧，市場反應相對平靜，23日油金價 格均從高點回落，美股早盤攀漲。

道瓊工業指數早盤走高0.18%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.1%，費城半導體指數漲0.4%；台積電ADR漲0.1%，但輝達下跌0.1%。

布蘭特原油稍早一度飆升5.7%站上每桶81.40美元，但隨後跌破77美元。金價回檔，美債殖利率 也全線下挫。

伊朗最有威力的反擊選項是封鎖荷姆茲海峽，全球20%原油途經此地，若此一航道受阻，油價恐升破每桶100美元。但一般認為，此舉對美國傷害有限，卻會重創伊朗與伊朗原油的最大客戶中國。此種盤算導致油金反應平淡。市場似乎押寶美國和伊朗都不會讓衝突進一步升溫。

另外，多年來逢低買進的訓練，也讓投資人忽視地緣政治震撼，除非大型供應鏈因此受創、或觸發貨幣或財政政策反應。如今經濟數據持穩，航運也未明顯受阻，投資人似乎淡化頭條事件風險。

個股方面，特斯拉22日推出無人計程車， 早盤衝高5%。超微（AMD）獲得Melius研究公司調升評等，股價揚升2%。