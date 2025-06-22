貿易始終是川普施政核心 但他快沒有時間了

川普在G7會議中與英國簽署貿易協議，這只是至今簽署的兩項協議之一。（美聯社）

川普 上任後實施了前所未有的移民突襲搜查、制訂了龐大的國內政策議程，而且如今還面臨著爆發真正戰爭的危險，但川普上任後前五個月的重點仍是貿易戰。雖然最近取得了一些勝利，但他正在迅速耗盡達成協議的時間。

或者更準確地說，就是達成協議：超過100項。

在暫停導致數十個國家對美出口商品關稅 飆升的「解放日」關稅後，川普一直在尋求達成一系列雙邊貿易協議，以打開美國企業進入海外市場的大門，並促進美國製造業的發展。截止日期是7月9日。過去兩個月，川普的努力只換來兩項協議。

川普和其他世界領導人原本希望利用在加拿大舉行的七國集團會議來敲定更多協議。新協議的宣布或許會加強人們對美國和全球經濟今年能否避免衰退的信心，但這仍是一個懸而未決的問題。

然而，川普早早離開了七國集團會議，以應對不斷升級的以伊衝突。他雖留下經濟團隊，但提前意外離場卻讓複雜的貿易難題無法如預期中的解決。

現在，川普只剩下有限時間來達成這些協議，否則就只能再次將時間撥回原點或宣布提高關稅。與此同時，他正日益忙於中東的軍事衝突，這場衝突可能很快演變成一場美國直接介入的更大規模戰爭。

貿易協議懸而未決

川普和他的經濟團隊長期以來一直承諾的協議，幾周來一直都處於「即將達成」的階段。到目前為止，只有英國和中國就美國貿易談判框架達成協議。英國在七國集團峰會上簽署了協議；中國在英國會見了美國貿易代表，並在最近幾周緊張局勢升級後同意了先前達成的協議條款。

但商務部長盧特尼克再次畫出承諾大餅，新的貿易協議即將達成：「將會有很多協議。」「你會看到一項又一項的協議，它們將在下周、下下周、下下下周陸續達成。我們已經準備好了。」

但這些預測每次都落空了。

財政部長貝森特曾多次表示，在與英國和中國達成初步協議後，政府正與18個貿易夥伴進行積極談判。

那麼，這些協議最終會如何呢？盧特尼克表示，川普並不著急，他更傾向於敲定有利於美國企業和消費者的更有利的協議，「對美國來說，光有良好的局面還不夠。我們想要達成對美國至關重要的重大協議。」「我們能夠達成這些協議；我們需要開放其他國家的市場。我們的農民、牧場主、漁民，他們將會過得很開心。我們的機械師將會把大量設備銷往海外。」

他表示，關鍵在於開放那些實施關稅和其他非關稅貿易壁壘的外國市場，這些壁壘限制了美國公司進入這些國家。

空中外交

在七國集團峰會上，美國和加拿大同意在30天內達成雙邊協議。但兩位官員表示，加拿大私下向川普提出的一項提議似乎沒有取得任何進展；該提議是在增加國防開支，以換取川普暫停徵收鋼鐵和鋁關稅。

川普與日本首相石破茂之間的拉鋸戰，並未促成日本官員數周來一直期盼的峰會上能夠達成的協議。

同時，川普在加拿大拋下多位世界領導人，隨著時間一分一秒地流逝，新的貿易協議卻遲遲未達成。

川普在返回華府的空中一號上就歐盟談判進展指出：「他們要嘛提出一項好的協議，要嘛就按照我們說的支付。」

在被問及與日本的談判時，川普說：「日本人很強硬。但最終你必須明白，我們只會發一封信，說『這就是你們要支付的金額，否則你們就不必與我們做生意了』。」

不作為的後果

聯準會主席鮑爾 表示，關稅已經導致部分商品價格上漲，尤其是電子產品。隨著進口稅上調的影響逐步顯現，未來幾個月通膨可能會飆升。

他在利率政策會議後表示，「因此，我們開始看到一些影響。我們預計還會有更多影響。」「商品通膨率略有上升，當然，預計今年夏季通膨率還會進一步上升。」

鮑爾指出，如今零售商出售的許多商品可能是幾個月前進口的，也就是關稅徵收之前。因此，通膨可能需要一段時間才能顯現，「許多企業確實預計，關稅的全部或部分影響會傳導至供應鏈中的下一個環節，最終傳導至消費者。」

聯準會成員在最新的每季經濟預測中預測，未來幾年通膨率將高於3月的預期。他們還表示，經濟成長將放緩，失業率上升速度將比先前預期的更快。

鮑爾指出，中國商品的關稅從145%降至30%令人欣慰。但經濟面臨的一個大問題依然存在：在許多其他國家90天的「對等」關稅暫停期到期後，關稅是否會在夏季上漲。

他說，「關稅的影響將取決於其最終水平。」「對關稅水平和經濟影響的預期在4月達到頂峰，之後開始下降。即便如此，今年的關稅仍可能推高物價，並對經濟活動造成壓力。」

即使鮑爾採取了安撫性的態度，但全球各地都認為，如果無法達成協議，這個緊迫的最後期限將對國內經濟和各行業構成嚴重威脅。

但對川普來說，這反而是種籌碼。他在空軍一號上告訴記者：「我們賺了不少錢。」