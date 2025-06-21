川普穩定幣法案真天才？諾獎得主江森、克魯曼同聲示警

美國總統川普強推穩定幣法案（GENIUS），引來圖利自己之譏，但經濟學者擔心，此法一旦立法成功，可能釀成嚴重的金融危機。（美聯社）

美國聯邦參議院通過穩定幣法案「GENIUS」，交付眾議院審議，近期內料將過關。經濟學者警告，此法有如給全球金融市場埋下定時炸彈。諾貝爾經濟學獎得主江森警告，政治人物未記取輕率立法鬆綁金融監管、釀成金融危機的歷史教訓，克魯曼也持類似看法。

參院17日通過的穩定幣法案全名是「為美國穩定幣引導並建立國家創新法案」（GENIUS 法案），為價格以1：1釘住美元的穩定幣制定監管法規。在美國總統川普 催促下，共和黨議員全力護航，部分溫和派民主黨議員在法案提高非金融公司發行門檻、加強對外國發行公司監管規定後，也予以支持。

參院版穩定幣法案訂出護欄措施、規定所有穩定幣都要有準備金支持、制定稽核機制和反洗錢法遵措施，還禁止孳息穩定幣，並明文禁止行政官員與國會議員發行穩定幣。

但民主黨參議員華倫仍以此法案對消費者保護太薄弱為由，堅持反對。她說：「GENIUS法案欠缺基本防護措施，那是確保穩定幣不會炸掉整個金融體系不可或缺的。」

江森：恐重蹈衍生性金融商品合法化覆轍

華倫引述2024年諾貝爾經濟學獎得主江森的論點指出，今日以GENIUS法案讓穩定幣合法化，卻欠缺周延的防護措施，就好比2000年代初立法監管衍生性商品一般，讓民眾誤以為衍生性商品已受有效監管，後果便是癌細胞在金融體系日益擴散，終至釀成次貸風暴、掀起2008年全球金融海嘯，拖垮整個經濟，最終花納稅人7,000億美元紓困金融業。

江森指出，2000年美國國會通過「商品期貨現代化法」（CFMA），宣稱鼓勵金融創新會嘉惠全民，但事後證明「CFMA促進衍生性商品市場迅速成長，而全球金融脆弱性和系統性風險之所以形成，衍生性金融商品監管薄弱在其中扮演重要角色」。他寫道：「讓我們坦承：CFMA是個立法錯誤，直接導致2008年全球全球金融危機那麼嚴重。」

江森批評，參院版GENIUS法案缺乏對穩定幣強而有效的監管規定，未有效因應穩定幣可能遭擠兌的潛在風險；此法也阻撓監管機關訂定嚴格的資本、流動性和其他護欄，可能升高系統性風險；而且欠缺一套明確、嚴謹的監管框架，以防範穩定幣用於非法金融或侵害消費者權益。總之，他擔心，若不加強GENIUS法案，「將開闢另一條通往金融自殘之路，摧殘美國乃至全球經濟」。

克魯曼：新型影子銀行興起恐危及金融穩定

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼最近也表示，GENIUS法案賦予穩定幣合法地位，令人憂心恐會升高美國爆發金融危機的風險。他指出，2008年金融海嘯之所以來襲，主要與躲避監管的「影子銀行」有關，而穩定幣發行商正是一種新型的影子銀行。

穩定幣發行公司心知肚明的確有可能遭遇擠兌風險，於是大型發行商標榜累積龐大的美國公債儲備，償債能力不成問題，試圖讓穩定幣持有者安心。

但如此一來又產生新問題：穩定幣萬一遭擠兌，恐演變成美國公債遭擠兌！因為一旦穩定幣持有人爭先恐後想把持有的代幣兌換回美元，將迫使穩定幣發行商急著賤價拋售美國公債，後果便是市場利率竄升。

川普想一箭三鵰 卻埋下恐引爆市場崩盤的金融定時炸彈

另有經濟學者指出，川普力推穩定幣的用意昭然若揭。姑且撇開發行穩定幣牟利的動機，川普想要的是讓美元貶值、縮小美國貿易逆差，同時藉揮舞關稅大棒保有支配地位。穩定幣是這套計畫的要素。假設他能逼迫日本，將持有的1.2兆美元美國公債拿出一部分來買美元計價的穩定幣，美元總供給量將隨之增加、導致美元貶值。穩定幣發行公司可用收到的美元來買美國國庫券，如此一來便可壓低美國政府舉債成本，同時鞏固美元支配地位。

這個計畫看似天衣無縫，但川普團隊卻忽略了穩定幣可能構成的系統性風險。穩定幣發行公司若發行的代幣超過持有的美元，或購入流動性較低（但孳息較高）的證券，就可藉此賺一大把。穩定幣市場規模小時，這不是大問題（2021年Tether因未揭露儲備相關的違規行為挨紐約當局罰款2,100萬美元）；但隨著穩定幣市場規模跨越2兆美元大關，風險可能比2007年次貸風暴還嚴重。

隨著美元從美國國內銀行帳戶轉向穩定幣，對美國國庫券的需求升高、殖利率 隨之降低。這將迫使銀行提高利率，防止存款流失，而美國財政部必須發行更多國庫券以因應更多需求。結果是？銀行利率和美國長債殖利率升高，短期國庫券利率則下滑，形成所謂殖利率曲線陡峭化--金融動盪的明顯徵兆。矽谷銀行 （SVB）2023年就因這種「期限錯配」導致資金周轉失靈而崩垮，掀起一陣區域性銀行倒閉風暴，當時穩定幣USDC發行公司Circle因為把33億美元的準備金交由矽谷銀行托管，也遭波及，USDC與美元的掛鉤被扯斷。若不是聯準會（Fed）介入，紓困矽谷銀行，Circle也完了。

這起事件如今看來是小case，因為美國財政部預測，在GENIUS法案的推波助瀾下，美國總計6.6兆美元的銀行存款正逐漸轉入穩定幣。

一旦股票、債券、衍生商品和其他形形色色花俏的金融合約紛紛轉向區塊鏈上交易，而某種以美元支持的穩定幣又顯然成為交易這些證券的首選媒介，這種穩定幣需求勢必一飛沖天。然而，萬一發行這款穩定幣的公司財務拉警報，整個股市連同規模29兆美元的美國公債市場，都岌岌可危。

要命的是，GENIUS法案在為市場崩盤埋地雷的同時，竟削弱Fed，禁止Fed發行自己的穩定幣（數位美元）與中國人民銀行的數位人民幣抗衡。而且，被剝奪功能相當於聯邦存保公司（FDIC）這種必要工具下，萬一民間穩定幣發行者捅出大亂子，Fed還得收拾殘局。