美債今年像坐雲霄飛車 後市如何發展？

法國興業銀行（Societe Generale）分析美債市場三大發展方向。（路透）

今年至今，美債市場一直相當動盪。其中有夾雜著赤字擔憂、關稅爭端、外國買家的膽小謹慎。法國興業銀行（Societe Generale）指出，現在前方仍有全新的發展，可能再度撼動市場。

今年到目前為止，美債投資人已多次出現恐慌，主要是對美國總統川普貿易與關稅政策的擔憂，加上害怕美國聯邦預算赤字快速上升。無論是關稅導致通膨上升，或是舉債規模到了難以為繼的地步，都令投資人持有美債的意願降低，除非政府提供更有吸引力的殖利率 。

法興策略師團隊在最新的報告中寫道：「川普政府上任以來的六個月撼動了債券 市場，特別是壓抑了長期殖利率曲線。資金從長天期債券與美元資產撤離可能持續，但過程將不會那麼直截了當。」

法興列出他們所看到的美債市場三大發展走向：

1. 出現新發債洪流

法興的報告預測，隨著美國政府借款增加，債市將看到一大波新發行的美國公債，於是，美國聯準會 需要持續量化緊縮（QT），以這樣的操作來減少央行所持有的美國政府債券。

法興估計，到明年2月時，美國財政部發債節奏就將進一步加快。然而，投資人近來對美債顯得日趨謹慎。最近一次的20年期美債標售，需求就明顯低於預期，根據美國銀行（BofA）的資料，外國投資人參與比率更是創下五年新低。

法興策略師說：「債務增加再加上QT，會令市場裡的債券氾濫成災。市場仍有需求，但明顯出現撤離長天期美債與美元資產的趨勢。」

2. 殖利率居高不下

法興根據不同情境預測今年底時的2年期與10年期美債殖利率。

在基本情境下，聯準會溫和放寬貨幣政策，並在今年底前降息兩次；2年期美債殖利率估將是3.75%，10年期美債殖利率4.25%。在利多情境下，聯準會因經濟基本面惡化而積極降息；2年期美債殖利率將是3.25%，10年期美債殖利率4.00%。在利空情境下，聯準會因通膨頑固而維持高利率；2年期美債殖利率將是3.90%，10年期美債殖利率4.60%。

可是，無論哪種情境，這些殖利率數字都遠高於五年前的水準。

3. 穩定幣的提振效應

法興策略師認為，以短期美債等流動性資產做為儲備的穩定幣（Stablecoins），或可幫助帶動市場對於美債的新需求。

穩定幣發行商管理的資產，規模現已達約2,340億美元，較2023年大增74%。根據美國財政部借貸諮詢委員會的估算，這數字有望在2028年底前增至2兆美元。

去年穩定幣已是美國國庫券的第三大買家，僅次於摩根大通的政府貨幣市場基金、中國大陸。法興指出：「一種還不確定但合理的情境是，未來三年穩定幣可能吸收約20%預期中的淨債券發行。」

另外，根據美銀（BofA）先前一份報告，每有1美元投入穩定幣，可能會對美債帶來0.90美元的額外需求。因此，美債市場未來的波動來源之一，可能會是穩定幣發行商的需求。