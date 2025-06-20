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關注中東情勢和川普下一步決定 史指連三跌 道指微升

財經組編輯張大仁／即時報導
投資人密切關注中東局勢的最新發展，史坦普500指數連續第三天下跌。（路透）
投資人密切關注中東局勢的最新發展，史坦普500指數連續第三天下跌。（路透）

投資人密切關注中東局勢的最新發展，史坦普500指數連續第三天下跌。交易員們也在思考聯準會未來的降息路徑。

史指下跌13.03點或0.22%收5967.84點；那斯達克指數下跌98.86點或0.51%收1萬9447.41點。道瓊工業指數上漲35.16點或0.08%收4萬2206.82點。

《華爾街日報》報導，美國可能撤銷部分半導體製造商的豁免，晶片股承壓。輝達下跌1.17%，台積電股價下跌1.87%。VanEck半導體ETF(SMH)下跌0.88%。

聯準會理事沃勒表示，聯準會最快可能在7月降息，史指開盤走高。他在接受採訪時表示：「我認為我們有能力做到這一點，而且最快可能在7月。」

他補充說：「無論委員會是否同意，這都是我的看法。」

聯準會主席鮑爾18日表示，聯準會並不急於調降基準利率，仍將以數據為依據，尤其是在川普總統的關稅將如何影響經濟仍不明朗的情況下。史指當天在鮑爾發表上述言論後小幅收低。

川普19日再次抨擊鮑爾，指稱這位聯準會主席延後降息將給美國造成「數千億美元的損失」。他在18日聯準會公布利率決議前表示，「愚蠢的」鮑爾「可能不會降息」。

根據報導，以色列總理內坦亞胡下令耶路撒冷軍隊打擊伊朗境內的「戰略目標」以及「政府目標」，讓以伊衝突的緊張局勢持續高漲。

川普正在評估美國是否直接參與對德黑蘭的打擊。白宮19日表示，川普將在未來兩周內做出最終決定。之前，川普喊話德黑蘭無條件投降，但伊朗最高領導人哈梅內伊稱這種說法「具有威脅性且荒謬」。

CFRA Research首席投資策略師史托瓦表示：「這個世界充滿不確定性，誰真的想在周末做多呢？」他還指出，史指目前仍比近期52周高點低約3%，並表示「先前的高點就像生鏽的門，需要多次嘗試才能最終打開」。

他繼續說道：「如果地緣政治活動趨於平靜，那麼這可能會有所幫助。」

本周史指下跌約0.2%。道指本周微漲0.02%，那指上漲0.2%。

摩根史坦利表示，聯準會今年的年度壓力測試應該比2024年「不那麼嚴格」。

分析師格拉塞克在最新報告中寫道：「我們認為，與2024年相比，今年的測試應該會導致大多數銀行的CET1（普通股一級資本）比率下降，這意味著壓力資本緩衝應該會更低或同比持平。」

聯準會的壓力測試有助於了解美國大型銀行應對經濟逆風以及潛在經濟衰退的能力，方法是評估它們是否擁有足夠的現金來吸收損失並繼續放款。

在一些人開始擔心以太幣ETF可能成為殭屍基金之後，以太幣ETF終於在今年煥發活力。

根據SoSoValue的數據，追蹤以太幣現貨價格的基金總體上有望連續第6周出現資金流入，並且在過去9周中有8周都保持正成長。

以太幣ETF於2024年7月推出，首年需求疲軟。雖然這些基金的資金流入量激增，但在資金流入量和投資人關注度方面都遠遠落後於比特幣ETF。以太幣ETF自上市以來，淨流入量約為39億美元；而比特幣ETF在交易第一年就達到360億美元。

雖然資金流入呈上升趨勢，但以太幣價格本月下跌，上月持平。

由於投資人對參議院批准穩定幣法案《GENIUS法案》感到振奮，Circle股價繼續攀升。

隨著投資人的熱情持續高漲，該股上漲20.39%。該法案已於17日在參議院獲得通過，目前正在提交眾議院審議。

Circle本周上漲超過100%。自6月5日首次公開募股(IPO)以來，其股價已飆升超過500%。

Coinbase上漲4.43%。這家加密貨幣交易所營運商的一半收入來自Circle的USDC儲備所產生的利息。此外，它還將平台上持有的USDC直接收取100%的利息。

聯準會 以太幣 川普

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