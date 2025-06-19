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瑞士央行降息至0% 專家估2025年可能重返負利率

中央社蘇黎世19日綜合外電報導
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SNB今天宣布降息，將利率下調25個基點至0%。（路透）
SNB今天宣布降息，將利率下調25個基點至0%。（路透）

盡管瑞士中央銀行「瑞士國家銀行」（SNB）對全球經濟前景看法黯淡，SNB今天宣布降息，將利率下調25個基點至0%，未直接重返負利率，但有專家認為今年仍有這個可能性。

法新社報導，SNB降息是為了抑制瑞士法郎，自美國總統川普（Donald Trump）4月發動關稅攻勢以來，被視為避險貨幣的瑞士法郎兌美元匯率走強。

此外，瑞士通膨增長率放緩。CNBC報導，當其他國家繼續對抗通膨，瑞士卻面臨通貨緊縮，瑞士5月消費者物價指數（CPI）年增率為-0.1%。

SNB發布聲明表示：「通膨壓力與上季相比已有所下降。透過今天宣布的寬鬆貨幣政策，SNB正在應對較低的通膨壓力。」

凱投宏觀公司（Capital Economics）歐洲經濟學家普雷特約恩（Adrian Prettejohn）在SNB今天宣布降息決策前告訴CNBC，他預期瑞士利率會在今年降至-0.25%，並指SNB降息幅度甚至可能更大。

SNB還指出，瑞士國內生產毛額（GDP）今年第1季呈現強勁成長，很大程度上歸因於在川普關稅生效前，瑞士對美出口受到廠商拉貨潮拉抬。

根據SNB，撇除這項因素，瑞士經濟成長更為溫和，且可能再次放緩，並在今年其餘時間保持低迷。

SNB預估，瑞士今明兩年的GDP成長率為1%至1.5%，失業率可能持續小幅度上升。

挪威中央銀行「挪威銀行」（Norges Bank）今天也出人意料地宣布降息，理由是貿易緊張局勢、衝突升溫帶來經濟不確定性。

挪威銀行將其政策利率降低25個基點至4.25%，並表示「如果經濟發展大致符合當前預測」，今年可能會再降息。

降息 利率 川普

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