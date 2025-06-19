華為開發者大會明登場 將發表鴻蒙6

華為開發者大會（HDC 2025）將於6月20日至22日在廣東省東莞松山湖舉行。（取自華為官網）

華為 開發者大會（HDC 2025）將於6月20日至22日在廣東省東莞松山湖舉行，傳出屆時將發表鴻蒙最新版本作業軟體鴻蒙6，預計將有上萬名開發者參加。

華為開發者大會是華為年度盛事，通常會發表華為最新研發的新產品，例如2019年就首度推出鴻蒙作業系統，2021年發表AI 盤古大模型，該活動被視外界認為是華為最重要的年度活動，每年都有里程碑產品發表。

今年，華為同樣會發表鴻蒙作業系統、盤古大模型的重磅更新，在AI與具身智慧領域也將有重磅技術和產品發表。

上證報報導，目前傳出最新消息是，6月20日下午，華為常務董事、終端BG董事長余承東將以「共建共享鴻蒙新世界」為題發表演講。業界預期，余承東將重磅發表鴻蒙作業系統的最新版本鴻蒙6。

另根據大會議程，在6月22日舉行的大會高峰論壇，華為、萬興科技、廣汽集團、深交所等行業先鋒企業將分享AI實踐，展示技術探索與落地案例，共同探討如何讓AI能力圍繞場景形成生產力。

據華為雲戰略合作夥伴、AIGC軟體A股上市公司萬興科技透露，該公司將在大會亮相並發表主題演講，集中展示其AI布局的最新成果，並將在展區面向全球開發者進行深度技術展示與交流。

2025年4月，萬興科技與華為雲簽署戰略合作協定，達成國內首例音視頻垂類大模型和通用大模型的戰略合作。根據協定，雙方以華為雲盤古多模態大模型為基座，持續優化萬興「天幕」，重點構建其音視頻垂類能力；並將共建AI聯合實驗室探索AI在數位創意場景的深度應用。

拓維資訊公司是「鯤鵬/昇騰/海思+大模型+鴻蒙」軟硬一體全方位合作夥伴，將攜旗下開鴻智谷深度參與本次大會，現場展示基於開源鴻蒙、AI研發的在鴻控制器、DeepSeek 一體機、在鴻平板、在鴻行業PC等軟硬一體化產品，以及在智慧交通、智慧城市、人才培養等領域的最新商業化應用成果，並將出席開源鴻蒙社區相關技術研討會議。