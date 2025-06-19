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南韓三星人才紛出走 連主管也問「為何不去海力士」

編譯林文彬／綜合外電
美國媒體報導，南韓三星電子已陷入人才流失困境，連主管也鼓勵下屬跳槽。（美聯社）
美國媒體報導，南韓三星電子已陷入人才流失困境，連主管也鼓勵下屬跳槽。（美聯社）

南韓三星電子據傳已陷入人才流失困境，許多工程師跳槽至SK海力士（SK Hynix）等同業，反映工時過長、薪資低與職場文化不友善的影響。

美國媒體Rest of World報導，根據10名現任與前三星工程師說法，美國美光（Micron）與英特爾（Intel），以及長鑫存儲和長江存儲等中國同業，也持續吸納三星人才。受工程師大舉出走影響，原本就人力不足、捉襟見肘的團隊過勞問題持續惡化。

韓基白是三星晶片設計工程師，已為三星效力14年，曾目睹同事連續數月工作到深夜後在辦公室暈倒，熬夜工作對他而言也是家常便飯。隨著全球晶片競賽持續升溫，韓基白任職於三星這段時間晶片技術愈來愈先進，但他的工程團隊規模反而不斷縮小。

韓基白說：「過去每名工程師通常分配到（晶片設計）單一部分，但如今要同時處理二或三個。如果這種情況持續下去，我覺得會出人命。」韓基白和其他工程師透露，三星要求工程師把加班記錄為「非工作時間」，以免該公司違反政府每周最多工作52小時限制。

另據三星一名製程工程師說法，跳槽至競爭對手已不再是三星禁忌話題，公開應徵SK海力士職缺如今成為內部文化，甚至連他的主管也曾鼓勵下屬跳槽。這名主管向下屬說：「你們為什麼不應徵SK海力士，快離開這裡！」

半導體是所有現代電子裝置根基，三星專攻的高頻寬記憶體（HBM）晶片，對驅動輝達（NVIDIA）訓練人工智慧（AI）模型的最先進硬體至關重要。三星曾連續30多年蟬聯全球最大記憶體晶片製造商，但SK海力士今年搶走這個頭銜。

另一方面，三星晶圓代工事業也難以與台積電競爭。台積電掌控逾三分之二晶圓代工市場，2023年三星晶圓代工和晶片設計部門虧損3.18兆韓元（24億美元）。

三星 台積電 輝達

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