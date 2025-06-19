蘋果有意利用生成式AI 加速自研晶片設計

蘋果公司（Apple）有意利用生成式AI協助加速自研晶片的設計。（路透）

蘋果公司（Apple ）有意利用生成式人工智慧（AI ）來加速自研晶片的設計，蘋果自行開發的晶片是旗下各種裝置產品的核心。蘋果負責硬體技術的高層主管上個月在一個私人談話場合，表達了這個意向。

蘋果資深副總裁、負責硬體技術的斯魯吉（Johny Srouji）在比利時發表演說時，透露了上述訊息。他當時正接受 Imec 頒發的一項獎項。Imec 是一個獨立的半導體研發機構，與全球多數主要晶片製造商密切合作。

路透看過的一段當天演講的錄影，斯魯吉概述了蘋果自2010年推出第一顆用於iPhone的A4晶片以來，自研晶片的發展歷程，包括目前用於Mac桌上型電腦與Vision Pro頭戴裝置的最新晶片。

他表示，蘋果從中學到的一個關鍵教訓是，設計晶片時必須使用最先進的工具，包括電子設計自動化（EDA）公司提供的最新晶片設計軟體。

目前EDA產業中最大的兩家公司，益華（Cadence Design Systems）與新思科技（Synopsys），都競相將AI技術整合進產品當中。

斯魯吉說，「EDA 公司對於支持我們複雜的晶片設計至關重要」，「生成式AI技術具有在更短時間內完成更多設計工作的潛力，這將大幅提升生產力」。

他提到，蘋果在設計自研晶片時學到的另一項關鍵經驗是，要敢於大膽下注，不回頭看。

例如，蘋果在2020年將歷史最悠久的產品線Mac電腦，從使用英特爾 （Intel）晶片轉換為使用自研晶片時，蘋果並沒有為萬一轉換失敗預做備案。

斯魯吉強調：「將Mac移轉到Apple Silicon對我們而言是個巨大賭注。當時我們沒有備案，也沒有分批轉換的方案。所以我們是全力以赴，包含一場龐大的軟體改造努力。」