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美聯準會下修今年經濟展望 仍預期年底利率3.9%

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

美國聯準會（Fed）18日公布最新的美國經濟展望數字，整體數據相較於3月的展望略為悲觀，今年GDP成長率從原來1.7%下修至1.4%；雖然聯準會18日決定維持現行利率，但仍預期利率在年底前會調整至3.9%，象徵聯準會下半年可能降息2次。

聯準會18日召開利率決策會議，再度決定維持利率在4.25%至4.50%之間，符合各界預期；聯準會主席鮑爾指出，聯準會之所以做出這樣的決定，是為了即將到來的關稅政策做準備，指現在還不清楚關稅政策的規模和影響的速度，認為夏天將會見真章。

面對有人質疑聯準會為何不依照經濟現況調整利率，鮑爾表示，聯準會必須要向前看；鮑爾認為，在尚不清楚關稅的規模和影響之下，在接下來的幾個月靜觀其變，才能在最後做出更聰明的決定。

另外，聯準會18日也公布最新的經濟展望數據，比起3月分的展望略為悲觀，今年GDP成長率從1.7%下修至1.4%；2026年經濟成長率從1.8%下修至1.6%。

此外，聯準會也預期失業率小幅增加，從3月分的4.4%上修至4.5%；攸關通膨的個人消費支出物價指數也從3月分的2.7%上修至3.0%。

不過聯準會仍預期在今年底以前將利率調整至3.9%，象徵聯準會可能會在今年下半年降息2次。

聯準會 利率 鮑爾

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