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人民幣太香…NVIDIA傳再降級供中 仍採台積電4奈米製程

編譯林文彬／綜合外電
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輝達據傳將推出規格進一步降級的GeForce RTX 5090 DD，繼續搶攻中國商機。路透
輝達據傳將推出規格進一步降級的GeForce RTX 5090 DD，繼續搶攻中國商機。路透

輝達NVIDIA）為遵守美國出口法規，據傳將推出規格進一步降級的GeForce RTX 5090 DD，這將是輝達為中國市場打造的下一個旗艦繪圖處理器（GPU）。

科技網站Wccftech報導，根據爆料人士MEGAsizeGPU揭露的內幕，GeForce RTX 5090 DD將搭載GB202-240繪圖核心，而非GeForce RTX 5090 D的GB202-250及標準版GeForce RTX 5090的GB202-300。另外，由於輝達調整視訊隨機存取記憶體（VRAM）和GPU配置，GeForce RTX 5090 DD也會採用較新印刷電路板（PCB）設計PG145 SKU 40。

Wccftech上月報導，GeForce RTX 5090 DD將搭載1萬4,080個CUDA核心，核心數比GeForce RTX 5090 D低35%；記憶體也會從32GB GDDR7降級為24GB GDDR7，記憶體介面頻寬從512位元降級為384位元。製程方面，GeForce RTX 5090 DD據傳將採用台積電4奈米製程，與GeForce RTX 5090 D及GeForce RTX 5090相同。

GeForce RTX 5090及GeForce RTX 5090 D是輝達1月推出的產品，GeForce RTX 5090 D是專為中國市場打造以遵守出口法規的版本。不過，受美國政府最新出口管制影響，GeForce RTX 5090 D問世不久後，市場就開始傳出輝達要求合作夥伴停止在中國銷售該產品並停止生產。

Wccftech指出，從「滿血版」GeForce RTX 5090製造商建議零售價為1,999美元來看，GeForce RTX 5090 DD價格或許落在1,500美元左右，該產品可能數周內問世。

輝達 台積電 NVIDIA

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