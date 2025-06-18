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一洲焦點／川普是否介入以伊、大法官幼年變性宣判

聯準會繼續維持利率不變

Fed利率連4凍 仍暗示今年降息兩次 點狀圖透露這些訊號

編譯林奇賢／綜合外電
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聯準會（Fed）18日宣布基準利率維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。路透
聯準會（Fed）18日宣布基準利率維持在4.25%至4.50%之間不變，符合市場預期。路透

聯準會（Fed）在美東時間18日下午2時（台灣19日凌晨2時）宣布按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變，連續第四次按兵不動，符合市場預期，仍暗示今年可能降息兩次，但明後年將只各調降一次，等於這三年一共降1個百分點。

根據Fed在決策會後公布的利率點狀圖，官員對2025年利率落點預測中位數是3.9%，和3月時預測的3.9%一致。

對於點狀圖的分布，七名官員預計2025年不會降息，比3月時的四人還多；2人預計今年會降息1碼；8人預計今年會降息2碼，2人預計降3碼。

對於2026年的利率預測中位數，則落在3.6%，高於前次預測的3.4%。至於更長期來看，決策官員認為2027年時利率為3.4%，高於上次預估的3.1%。

實質國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長1.4%，較3月預測的1.7%少0.3個百分點，2026年的經濟成長率中值則是1.6%，也不如前次預測的1.8%，對2027年的成長預測維持在1.8%不變。

通膨率預測則獲上修，今年核心PCE通膨年升率預估為3.1%，比3月預測的2.8%高，明年則從2.2%上修至2.4%。今年失業率預測中值是4.5%，明年也是4.5%，均較3月預測的數字上修。從經濟成長率與通膨的預測來看，決策官員認為停滯性通膨的壓力將進一步加劇。

美股維持漲勢，道瓊工業指數漲112點或0.3%，標普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數漲0.3%。

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