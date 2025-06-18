不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

美國聯準會（Fed）即將公布最新利率 決策，華爾街知名多頭分析師表示，期貨市場顯示Fed這次維持利率不變的機率高達98.8%，但美股 仍可望在Fed決策會後大漲。

MarketWatch報導，Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，他和其他人一樣，也認為Fed周三不會降利率，但認為Fed官員最新對外說法可能激勵股市大漲。

Lee說：「我們相信，Fed會承認通膨低於他們預期。記得當初Fed的說法是，關稅不確定性促使他們按兵不動。但近來出爐的數據顯示通膨走軟。」

美國5月消費者物價指數（CPI）月增率僅0.1%，進口物價平平，而上周更新的進口物價即時指標也顯示，關稅效應尚未反映在最終消費者物價上。

Lee指出，各項依據市場的通膨指標都降到一年來最低水準。他說：「因此，我們認為，Fed必會認清這點。何況我們明白，消費者通膨調查隱含許多黨派偏見。所以市場可能察覺，Fed終究得鬆口，回歸偏鴿立場。」

Lee預期，Fed一旦偏鴿，可望激勵美股再創新高，在目前史坦普500 指數只差3%就重返歷史高峰之時，不難達成。他並維持年底史坦普500指數目標價位6,600點的預測不變。

他並指出，欲知美股下一步怎麼走，比特幣是一大領先指標，上周已先一步創新高紀錄了。