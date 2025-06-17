調查：各國央行將繼續捨美元買黃金

最新調查顯示，全球央行預期，未來五年他們持有的黃金部位占準備資產的比率，將進一步提升。(美聯社)

最新調查顯示，全球央行 預期，未來五年他們持有的黃金部位占準備資產的比率，將進一步提升，而美元存底則會降低。

世界黃金協會（WGC）調查顯示，有76%受訪者預期他們的黃金存底將在未來五年增加，高於去年的69%。若把時間縮短至未來12個月，更有95%受訪者認為全球央行將在這段時間提高黃金部位，比率不僅高於去年的81%，也是2018年開始這項年度調查以來最高。

WGC在聲明中說，「黃金在危機時刻的表現、投資組合多元化以及對抗通膨的能力，是推動未來一年增加黃金準備的幾項關鍵因素」。

WGC表示，各國央行在過去三年中，每年累積逾1,000公噸黃金，遠高於前10年每年平均的400-500噸，「速度之所以顯著上升，是因為時值地緣政治與經濟不確定的大環境」。

該調查還顯示英格蘭銀行（BOE，央行）仍是最受歡迎的黃金存放地。但也有跡象顯示，在地緣政治緊張下，一些央行計劃將更多黃金存放在本國之內，而非全球兩大黃金存放地倫敦和紐約。約7%受訪者說他們正規劃這麼做，比率為新冠疫情 爆發以來最高。

同時，認為以美元計價的準備資產將在未來五年降低的受訪者，從去年的62%增至近四分之三。

59%受訪者表示，他們管理外匯存底，與潛在的貿易衝突和關稅 問題有關。

這項調查於今年2月25日至5月20日間進行，73家央行對此做出回覆。