以伊衝突勢必推升油價 但幅度有待觀察

中東衝擊總是引發能源價格上揚，這次以伊對立也不例外。（路透）

夏季駕車季即將到來之際，以色列對伊朗 發動史無前例的攻擊，引發汽油價 格大幅上漲的擔憂。

今年以來油價一直維持低點。相對低廉的油價有助於抑制通膨，並抵消消費者對高昂油價的擔憂。

雖然在暑假開始的溫暖月份，汽油價格通常會小幅上漲，但自從以色列對伊朗發動令人震驚的襲擊以來，一切都變了，因為德黑蘭方面已誓言要對此作出回應。分析師表示，伊朗回應的力道，以及是否會破壞中東地區的石油 出口，將決定汽油價格的走勢。

隨著市場為一場更大範圍的衝突做準備，油價立即飆升，因衝突會危及該地區關鍵的能源供應。

原油價格6月13日上漲逾7%，創2023年4月以來最大單日漲幅。當周油價飆漲約12%，創2022年10月OPEV大幅減產以來的最大單周漲幅。

燃料追蹤平台GasBuddy石油分析副總裁德哈恩表示，「目前仍處於局勢頂峰，但伊朗聲稱這次襲擊是宣戰，這對石油運輸來說並非好兆頭。」

他指出，未來幾周汽油價格可能會繼續上漲，估計每加侖上漲約10至25美分。根據美國汽車協會(AAA)的數據，全美普通汽油13日平均價格僅為每加侖3.13美元；比一個月前的3.16美元有所下降，也遠低於去年同期的3.46美元。

但由於原油價格上漲，未來幾天油價可能會大幅上漲。

德哈恩說，「預計油價會上漲，但不會回到歷史高點。」「但風險在於當中東事件蔓延到境外。暴力事件會蔓延嗎？石油運輸會受到影響嗎？」

俄羅斯入侵烏克蘭導致石油和汽油價格在2022年初飆升，最終將汽油價格推高至每加侖5.02美元的創紀錄水平。

值得慶幸的是，能源價格在這場危機開始時處於相對較低的水平。

供應衝擊擔憂

由於伊朗的反應尚不明朗，汽油和石油價格究竟會漲到什麼程度仍存在很大的不確定性。

分析人士警告，如果伊朗透過襲擊地區能源基礎設施或美國軍事人員使局勢急劇升級，油價可能會大幅飆升。

RBC Capital Markets全球大宗商品策略主管克羅夫特(Helima Croft)在給客戶的報告中寫道：「油價已飆升，其最終落點可能取決於伊朗是否會重啟2019年的策略，並將目標鎖定在該地區油輪、管道和關鍵能源設施。」

最大的擔憂是伊朗會報復性地將目標鎖定在霍爾木茲海峽。霍爾木茲海峽是波斯灣與全球海洋之間的狹窄水域，也是地球上最重要的石油咽喉要道。伊朗過去曾威脅要這麼做。

雷斯塔德能源公司地緣政治分析主管豪爾赫·萊昂(Jorge León)週五在一份報告中寫道。「如果伊朗不太可能擾亂霍爾木茲海峽的石油運輸，我們可能會看到嚴重的供應衝擊，油價將大幅上漲，」

這是因為，根據美國能源資訊署的數據，每天約有2,100萬桶石油流經霍爾木茲海峽，約佔全球每日石油消耗量的五分之一。

但Rystad Energy表示，如果伊朗選擇更「有限」的回應，僅關注以色列的軍事基地，石油市場的反應可能仍然「有限且暫時」。這反過來又會限制汽油價格的漲幅。

油價重回100美元？

任何擾亂霍爾木茲海峽航運的行動都必須與美國海軍抗衡，美國海軍駐紮在霍爾木茲海峽附近，部分原因是因為有這種威脅。

前中情局分析師克羅夫特表示，「鑑於美國第五艦隊駐紮在巴林，伊朗很難長期封鎖霍爾木茲海峽。」

不過他指出，伊朗可能會襲擊油輪並在水道上布雷以擾亂交通。

高盛估計，如果霍爾木茲海峽出現「長期中斷」，油價可能會突破每桶100美元，因為這種不太可能發生的事件可能會阻止沙烏地阿拉伯和阿聯酋等OPEC核心產油國增產。

然而，高盛認為霍爾木茲海峽出現中斷的可能性「非常小」，因此僅略微調升了夏季油價預測。

高盛大宗商品研究團隊聯席主管史楚文(Daan Struyven)等策略師在客戶報告中寫道：「我們仍然認為中東的石油供應不會中斷。」

OPEC將如何應對？

但如果油價持續飆升，可以採取一些措施來幫助供應滿足需求。一種選擇是，沙烏地阿拉伯和其他OPEC成員國可以加快今年稍早開始的增產步伐。

克羅夫特表示，「如果石油市場陷入交火，預計川普總統將尋求OPEC的備用石油，以試圖控制油價，並保護美國消費者免受中東衝突的經濟影響。」

高盛假設，如果伊朗石油出口在衝突期間每天暴跌176萬桶，OPEC+的核心產量將彌補伊朗缺口的一半。在這種情況下，高盛估計，布蘭特原油價格將攀升至每桶90美元以上，然後在明年回落至60至70美元之間。

緊急石油儲備

另一個選擇是：美國和其他主要石油消費國可以像2022年一樣釋出緊急石油儲備。前總統拜登曾積極動用戰略石油儲備(SPR)，以防止俄羅斯入侵烏克蘭後油價進一步飆升。

國際能源總署(IEA)執行幹事比羅爾在一篇貼文中表示：「我們已準備好在必要時採取行動。」

他表示，IEA是一個協調成員國石油儲備使用的政府間組織，正在「積極監測」局勢，並指出該組織的石油安全體系擁有超過12億桶緊急石油儲備。

代表產油國的OPEC則強烈反駁了這些言論。OPEC秘書長在X網站上發表聲明表示，IEA的聲明「重複了可能動用石油應急儲備的不必要性，引發了虛假警報，並引發了市場恐慌」。

不過，如果中東局勢升級，釋放緊急石油儲備至少是川普可以暗示的選擇，以降低能源價格。