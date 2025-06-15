薪資上不封頂 百度啟動頂尖AI人才招募 職缺擴增逾6成

百度近日在微信公眾號宣布今年「頂尖技術人才招募項目計畫」。據透露，相較去年，今年AIDU計畫的職位招募擴增逾60%。值得注意的是，據報AIDU計畫薪資不封頂。（取材自集微網官方微博）

百度 近日在微信公眾號宣布今年「頂尖技術人才招募項目（AI DU）計畫」。據透露，相較去年，今年AIDU計畫的職位招募擴增超60%，主要聚焦包括大模型演算法、大模型基礎架構、機器學習等人工智慧 領域。財聯社引述業內人士分析稱，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前布局未來的AI競爭。

新民晚報報導，百度自然語言處理部高級總監何徑舟14日在百度AIDU計畫Open Day活動上表示，「百度會像培養飛行員一樣，培養未來的AI領航者。」據介紹，AIDU是百度推出的菁英招募計畫，旨在選拔培養技術領域校園菁英。而為了招募到頂尖的校園人才，AIDU計畫offer的薪資上不封頂。

百度透露，今年的AIDU計畫，是其最大規模的頂尖AI人才招募。相較於去年，今年AIDU計畫的職位招募擴增超過60%，涵蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智慧最前沿，包括大模型演算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等眾多領域。

AIDU項目負責人邵光強稱，該計畫以培養AI技術領軍人才為目標。每年從畢業生中招募AI領域人才，期望候選者對科技有著純粹的熱愛。百度為AIDU人才提供最前沿的研究主題，依托公司在搜尋、智慧雲端、自動駕駛等領域的業務積累，為技術落地創造豐富的業務場景。該計畫將為每位人才量身定製個人化的培養路徑，配置專屬的技術專家導師帶教，創造參與各種前沿技術分享會、相關領域技術頂級會議的機會。

IT指出，百度的AIDU計畫自2017年啟動，至今已有數百名大陸技術博士深度參與自動駕駛、深度學習、大模型等領域的創新研究，推動技術突破與應用落地。

百度為大陸最早投入AI研發的公司之一，多年重視AI人才培育。公開資料顯示，百度在AI領域研發投入已達到1800億人民幣，其中人才培育專案投入構成關鍵部分。自2010年來，百度內部設立「百度最高獎」，頒給獲獎的技術團隊100萬美元獎金，累計已頒發獎金近4億人民幣；每年多次的黑客馬拉松（Hackathon）大賽是百度最大的創新平台，從2012年啟動至今已舉辦29季，充分鼓勵技術創意與落地應用。