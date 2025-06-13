美國6月消費者信心指數升至60.5 好於市場預期

6月美國消費者信心指數上升。（歐新社）

密西根大學當地時間13日公佈報告顯示，6月美國消費者信心指數升至60.5，好於市場預期。

數據顯示，6月美國消費者信心指數為60.5，較5月52.2的數據增長15.9%，較去年同期下降11.3%。這是該數據在連續下降5個月後首次出現上升。其中，消費者對於現狀信心指數為63.7，環比上漲8.1%，同比下降3.3%；對於未來信心指數為58.4%，環比上漲21.9%，同比下降16.1%。

此外，消費者對於未來通貨膨脹 預期有所下降。6月數據顯示，消費者對未來1年的通脹率預期為5.1%，較5月數據大幅下降1.5個百分點。消費者對未來5年的通脹率預期為4.1%，較5月數據下降0.1個百分點。

該報告負責人喬安·徐（Joanne Hsu）表示，6月各年齡、收入、黨派消費者信心指數均上升，顯示消費者“已從4月川普 政府公佈的極高關稅 和之後政策波動帶來的衝擊中平靜下來”。

媒體分析認為，川普政府暫停加徵關稅90天、調整對中國關稅政策等是提升消費者信心的重要原因。但消費者信心指數相比一年前仍處於低位，顯示消費者仍擔憂關稅政策及地緣政治因素可能給經濟帶來負面影響。