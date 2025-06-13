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大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普的「大而美法案」大砍聯邦醫療補助（Medicaid），讓數以百萬計低收入民眾失去醫療保險，還削減賑濟窮人的糧食券計畫。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼痛批，此惡法「劫貧濟富」的程度史無前例，從國會預算辦公室（CBO）最新公布的數據得到印證。

CBO由經濟技術幕僚組成，這個不偏黨派的機構12日公布的數據令人震驚。根據CBO最新估計，「大而美法案」若以通過眾院的版本實施，將導致美國年所得最底層10%的家庭購買力在2026年至2034年大減4%，對這些最貧困家庭的打擊可與嚴重經濟衰退相提並論。更可惡的是，這是故意為之。

對照下，CBO估計，「大而美法案」上路後，全美財富頂尖10%家庭的購買力將增加將近3%。

實施這項預算和支出法案對美國最窮困民眾造成的痛苦，並非為降低預算赤字不得不付出的代價。這項法案一邊大砍所得分布最底層家庭的社福津貼，一邊給所得分布最頂層的家庭減稅。所以淨效應便是美國預算赤字大增。

更糟的是，CBO的分析尚未把川普2.0關稅對家庭所得的衝擊納入計算。這點很重要，因為關稅本就是一種稅，而且是累退稅（regressive tax），低所得家庭受到的打擊遠超過高所得家庭。

耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）分析，川普關稅將加劇「大而美法案」對美國家庭所得的衝擊：收入底層10%家庭所得遭受的影響將從4%擴大至6.5%。整體而言，底部80%家庭受「大而美法案」與關稅夾擊，所得都將萎縮；唯獨頂層10%家庭是這項助長赤字法案的明顯受惠者。

最新數據才發布，共和黨議員就譴責CBO的估計數字造假，並宣稱給富人減稅將加速經濟成長，儘管這種說法一再被戳破。

事實上，CBO分析的基本結論不容置疑。「大而美法案」可謂倒行逆施的羅賓漢，不是劫富濟貧，而是劫貧濟富，把資源從最需要的窮人身上奪走，只為給富人錦上添花，而這麼做不僅會導致赤字擴增，還會推升利率水準並排擠投資。

既然這項惡法如此糟糕，民主國家怎會有政黨甘願為圖利富人而得罪80%的人民？克魯曼認為，共和黨之所以這麼做，是因為他們畏懼川普，更甚於害怕選民反彈。

「大而美法案」正式名稱叫「一個大而美的法案」（One Big Beautiful Bill Act）。為何取這麼一個粗俗可笑的名稱？因為是川普親自命名，共和黨議員為了拍他馬屁，不惜作賤自己。這令人聯想到小說《生命中不可承受的輕》作者米蘭·昆德拉所謂的極權主義式媚俗（totalitarian kitsch）。

因此，共和黨稱之為「一個大而美的法案」便形同證實，華府已轉變成波拉馬克河畔的平壤，政治生命仰賴向極權統治者屈膝獻媚。

川普 共和黨 關稅

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