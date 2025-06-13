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3大變數今夏衝擊美債 川普欽定Fed新主席只是其一

編譯湯淑君／綜合外電
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分析師警告，除了關稅不確定性外，今夏美國公債市場將面臨另外三大變數，可能加劇債市波動。路透
分析師警告，除了關稅不確定性外，今夏美國公債市場將面臨另外三大變數，可能加劇債市波動。路透

分析師警告，除了關稅不確定性之外，今夏美國公債市場將面臨另外三大變數，可能加劇債市波動。

隨著夏季展開，交易員將緊盯美國總統川普宣布的下一任聯準會（Fed）主席人選。現任主席鮑爾的任期將在明年5月屆滿，但川普已多次公開批評鮑爾遲遲不降息，並打算提前宣布下任主席人選。

PGIM固定收益主管彼特斯表示，提早指定Fed新主席的舉動「極不尋常」，何況央行是何等重要的機構，假如任命的新主席人選不適任，後果不堪設想，這種疑慮必會導致債市波動性升高，把美國長期公債殖利率推得更高。

第二個變數是，夏季出爐的數據可能顯示美國經濟「走軟」，那將激起Fed何時降息的辯論。

貝萊德全球固定收益主管李德認為，如果經濟果真轉弱，Fed可能在9月降息。他預料第4季成長會非常緩慢，然後隨關稅不確定性消退而加快成長腳步。川普預告7月9日關稅緩徵期限一到，他可能提高關稅，但貝森特12日表示，仍與多國談判貿易協議，最後期限或許會延長。李德認為，只要關稅塵埃落定，即使稅率變高，市場也能調適。

第三個變數是川普減稅與支出法案，夏季將在國會展開攻防戰，屆時可能掀起債市波動。據美國國會預算辦公室（CBO）估計，上月通過的眾院版法案，將使未來十年美國赤字增添2.4兆美元。到2026年，預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率可能衝上7%。

李德說，這勢必加深新公債大量出籠的顧慮，可能引發美國公債殖利率斷斷續續竄升。但他認為，目前市場資金氾濫，殖利率可望維持區間震盪。

三菱日聯金融集團美國總經策略師康克拉夫預期，美國10年期公債殖利率可能持續在4%~4.5%區間內升沈。他認為，隨著濟轉弱，Fed不久後就會承受降息壓力。

殖利率 關稅 降息

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