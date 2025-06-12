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川普威脅片面制定關稅 3大指數盡墨 甲骨文逆勢飆12%

編譯陳律安／綜合外電
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川普要脅片面制定關稅條件，美股12日早盤全面下跌。路透
川普要脅片面制定關稅條件，美股12日早盤全面下跌。路透

美國總統川普揚言在兩周內片面制定貿易夥伴的關稅，美國三大指數12日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌180點。

道瓊工業指數早盤跌0.4%、史坦普500指數與那斯達克指數分別下跌0.1%、費城半導體指數跌近0.2%、台積電ADR跌0.4%。

川普11日對記者表示，可能在一周半或兩周內致函貿易夥伴，將單方面決定貿易條件，如同他對歐盟的作法。

富國銀行全球市場策略師表示：「這麼多事情正在發酵，包括美國經濟正在減弱、企業獲利成長可能減緩、許多貿易談判仍在進行，美股真有理由挑戰新高嗎？這點我不確定。我想美股若陷入顛簸或稍微下跌，相當合情合理。」

美國勞工部12日公布，5月整體PPI比4月小升0.1%，升幅低於市場預估的0.2%，暗示美國經濟仍暫時保持穩健，仍無助於拉動美股。

個股消息方面，波音公司的787客機在印度墜毀，拖累早盤股價重挫近4.5%。

甲骨文上季的營收與獲利均超越市場預期，同時發布亮眼財測，激勵股價飆漲12%。

美股 川普 道瓊

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