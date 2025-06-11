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美元還沒貶完…新債王籲避開美股 改投資這些地區

編譯林文彬／綜合外電
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有「新債券天王」之稱的岡雷克（見圖）認為美元即將展開一波長期貶勢，建議投資人買進美國以外地區股票。路透
有「新債券天王」之稱的岡雷克（見圖）認為美元即將展開一波長期貶勢，建議投資人買進美國以外地區股票。路透

有「新債券天王」之稱的雙線資本執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）認為，美元即將展開一波長期貶勢，在美元走貶帶動下，國際股市表現將持續優於美國股市，建議投資人「錢進」印度新興市場

岡雷克10日在一場投資人網路直播上說：「我認為目前的交易策略是不要持有美股，改買其他地區股票，這種策略肯定有效。就我來看，美元目前站在長期貶值起點。」

由於美國總統川普激進貿易政策削弱市場對美國資產信心，並促使投資人重新評估美元在全球貿易的主宰地位，2025年以來美元持續走貶，洲際交易所（ICE）編制的DXY美元指數已跌8%左右。岡雷克表示，如果美元兌外國貨幣走貶，國際股市表現也優於美股，本金為美元、買進外國股票的投資人可望「雙喜臨門」。

岡雷克說：「我認為投資一些新興市場國家很合理，如果要長期持有，我仍傾向選擇印度，但投資一些東南亞國家，或甚至是墨西哥與拉丁美洲，也沒有什麼不對。」

針對美元後市，景順（Invesco）認為，基於美國經濟成長承壓，而且川普希望美元走貶以拉抬美國出口，未來數月美元可能從目前價位再貶5%。花旗集團策略師已將MSCI AC世界本地指數2025年底目標調升至1,100點，意味全球股市今年底前可能再漲3%。

新興市場 印度 川普

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