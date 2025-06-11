我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱已和中國達成協議 中國將向美提供稀土

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

ECB：黃金超越歐元 成全球央行第2大準備資產 僅次美元

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐洲央行報告顯示，黃金在全球央行準備資產中的占比已超越歐元，僅次於美元。(路透)
歐洲央行報告顯示，黃金在全球央行準備資產中的占比已超越歐元，僅次於美元。(路透)

歐洲央行（ECB）的最新研究顯示，在各國央行破紀錄的買盤、以及國際金價高漲帶動下，黃金已超越歐元，成為全球央行第二重要的準備資產。

英國金融時報（Financial Times）報導，ECB於11日發布的報告指出，黃金去年在全球央行準備資產的占比已升至20%，超越歐元的16%，並僅次於美元的46%，各國「央行持續以創紀錄的步伐累積黃金」，去年已連續第三年買進超過1,000公噸，占全球年產量的五分之一，且是2010年代每年購買量的兩倍。

全球央行持有的黃金準備，正接近二戰後布列敦森林時代（約1945-1971年）的歷史新高。當時全球匯率與美元掛鉤，因此也能以固定匯率買進黃金。

ECB的數據顯示，去年全球央行的黃金準備回升至36,000公噸，逼近1960年代中期的高峰38,000公噸，「現在世界各國央行持有的黃金，幾乎和1965年持有量一樣多」。世界黃金協會（WGC）數據指出，去年最大的黃金買家包括印度、中國大陸、土耳其和波蘭。

金價去年大漲30%，是黃金在全球外匯存底占比暴增的因素之一。今年來金價又再大漲27%，一度衝上歷史新高的每英兩3,500美元。

ECB說：「（各國央行的）累積和高昂的價格，使黃金成為2024年以市價計算的全球第二大準備資產，僅次於美元。」

雖然黃金並不孳息，且儲藏成本高昂，卻被全球投資人視為是終極安全資產，具備高流動性，且不會面臨交易對手風險或制裁。

全球央行近年來在地緣政治動盪和美國債務的憂慮下，也嘗試持有美元以外的資產。在俄烏戰爭爆發後，美國把封鎖俄羅斯進出金融市場作為制裁手段，使去美元化趨勢加速，尤其是開發中國家。ECB表示，「2022年俄烏戰爭爆發以來，黃金的貨幣準備需求已暴增，且仍持續居高不下」，購買黃金似乎被用來避免受到凍結金融資產等制裁。

ECB研究顯示，「1999年來，在每年黃金占外匯存底比重增加最多的十個國家中，都有五個國家在該年或前一年面臨制裁」。另外，在過去三年內，「地緣政治親近中國大陸和俄國的國家」，增持黃金幅度也高於其他國家。

去年針對持有黃金的57家央行所做調查也顯示，新興市場和開發中國家增持黃金的動力，包括對制裁的擔憂、預期全球貨幣體系將改變，以及希望降低對美元依賴。

ECB也指出，，近幾十年的黃金供應都在價格高昂時增加，「如果歷史可為殷鑑，官方的黃金準備需求進一步增加，可能也會支撐全球黃金供應的進一步成長」。

央行 金價 匯率

上一則

通膨略低於預期 5月CPI同比增2.4%

下一則

川普說對達成伊朗核協議信心減弱 油價跳漲

延伸閱讀

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金
中外匯儲備餘額連5個月增加 人行連7個月增持黃金

中外匯儲備餘額連5個月增加 人行連7個月增持黃金
飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳

飯後吃水果「自以為健康」？營養師揭黃金時機：吸收最佳
不讓黃金專美於前 白銀大漲逾4% 飆上13年新高

不讓黃金專美於前 白銀大漲逾4% 飆上13年新高

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02

超人氣

更多 >
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中

洛杉磯宵禁 一圖看受影響區域 華埠多區域在其中
無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路

無視身旁暴亂 華人大媽淡定撿廢瓶 走紅網路
抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫