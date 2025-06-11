ECB：黃金超越歐元 成全球央行第2大準備資產 僅次美元

歐洲央行報告顯示，黃金在全球央行準備資產中的占比已超越歐元，僅次於美元。(路透)

歐洲央行 （ECB）的最新研究顯示，在各國央行破紀錄的買盤、以及國際金價 高漲帶動下，黃金已超越歐元，成為全球央行第二重要的準備資產。

英國金融時報（Financial Times）報導，ECB於11日發布的報告指出，黃金去年在全球央行準備資產的占比已升至20%，超越歐元的16%，並僅次於美元的46%，各國「央行持續以創紀錄的步伐累積黃金」，去年已連續第三年買進超過1,000公噸，占全球年產量的五分之一，且是2010年代每年購買量的兩倍。

全球央行持有的黃金準備，正接近二戰後布列敦森林時代（約1945-1971年）的歷史新高。當時全球匯率 與美元掛鉤，因此也能以固定匯率買進黃金。

ECB的數據顯示，去年全球央行的黃金準備回升至36,000公噸，逼近1960年代中期的高峰38,000公噸，「現在世界各國央行持有的黃金，幾乎和1965年持有量一樣多」。世界黃金協會（WGC）數據指出，去年最大的黃金買家包括印度、中國大陸、土耳其和波蘭。

金價去年大漲30%，是黃金在全球外匯存底占比暴增的因素之一。今年來金價又再大漲27%，一度衝上歷史新高的每英兩3,500美元。

ECB說：「（各國央行的）累積和高昂的價格，使黃金成為2024年以市價計算的全球第二大準備資產，僅次於美元。」

雖然黃金並不孳息，且儲藏成本高昂，卻被全球投資人視為是終極安全資產，具備高流動性，且不會面臨交易對手風險或制裁。

全球央行近年來在地緣政治動盪和美國債務的憂慮下，也嘗試持有美元以外的資產。在俄烏戰爭爆發後，美國把封鎖俄羅斯進出金融市場作為制裁手段，使去美元化趨勢加速，尤其是開發中國家。ECB表示，「2022年俄烏戰爭爆發以來，黃金的貨幣準備需求已暴增，且仍持續居高不下」，購買黃金似乎被用來避免受到凍結金融資產等制裁。

ECB研究顯示，「1999年來，在每年黃金占外匯存底比重增加最多的十個國家中，都有五個國家在該年或前一年面臨制裁」。另外，在過去三年內，「地緣政治親近中國大陸和俄國的國家」，增持黃金幅度也高於其他國家。

去年針對持有黃金的57家央行所做調查也顯示，新興市場和開發中國家增持黃金的動力，包括對制裁的擔憂、預期全球貨幣體系將改變，以及希望降低對美元依賴。

ECB也指出，，近幾十年的黃金供應都在價格高昂時增加，「如果歷史可為殷鑑，官方的黃金準備需求進一步增加，可能也會支撐全球黃金供應的進一步成長」。