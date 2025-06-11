分析師對美中談成貿易框架的反應：魔鬼藏在細節裡

美中官員在倫敦談成貿易框架，細節尚未公布。分析師的反應是一切符合預期，沒有帶來驚喜。（路透）

美中倫敦會談結束，美國商務部長盧特尼克表示，與中國達成的貿易框架及實施計畫，應能解決稀土 與磁鐵的出口限制問題，而中國國務院副總理何立峰稍早前表示，雙方人馬同意落實日內瓦會議的共識，會將商定好的框架方案呈報各自的領導人。

股匯市反應謹慎，標普500指數期貨下跌0.34%。投資人正等待揭露該框架的更多細節，研判相關措施能否長期持續。

路透採訪多位分析師並理其看法如下：

墨爾本Pepperstone研究主管Chris Weston表示：「雖然結果顯然是正面的，但標普500期指毫無波動，人民幣和澳元也只小幅變動，這表明市場完全預料到能談成框架，重點是細節，特別是能有多少稀土流向美國，以及美國晶片有多少自由外銷中國。但目前而言，只要新聞正面報導雙方還繼續談，風險資產應該就能獲得支撐。」

新加坡Rain Tree Partners聯合創辦人兼執行長Lin Gengwei說：「美中都有壓力，也都想協成協議，談判暫時取得進展，卻改變不了中美之間永不止歇的競爭關係。美國不會完全取消晶片出口限制，但可能因為北京施壓以及自己國內半導體業叫苦連 天，稍微放寬部分管制。」

香港MINORITY資產管理公司共同創辦人Mark Dong表達看法：「這對市場來說是好消息。至少劃出底線，兩邊都不想輕易越界。接下來，應該會逐步著手改善貿易失衡。」

澳洲 MOOMOO執行長Michael McCarthy表示：「我將關注債市走勢。匯市對此老神在在，加上股市已漲到歷史高點附近，看來一切似乎在預料之中。這幾周來，大家一直期待這項協議，談成可能是利多，應能讓美元再弱一點、股市再強一點，但這算不上重大轉折。」

澳洲聯邦銀行貨幣策略師Carol Kong認為：「有關潛在的貿易協議有所進展的暗示，對市場都能產生正面影響。儘管細節不多，但只要雙方繼續談，市場就會開心。要達成全面的貿易協定很艱難，要花很長的時間，通常是數年之久。我懷疑這次會談得到的框架並非全面性方案。緊張局勢現在雖降溫，過幾個月肯定又再升級。」

澳洲國民銀行外匯策略主Ray Attrill指出，這是沒有實質約束力的初步協議，「魔鬼在細節裡，更要緊的是，它能否修復習近平和川普 之間的互信。美中究竟能否談出穩固的新貿易協定，現在還言之過早。最近一直傳出快要達成的利多消息，但其實沒看到實質進展，連似乎達成一致的事都在倒退嚕。就算未來幾周或幾個月真的達成什麼協議，全球關稅形勢最終還是比川普上台前糟。」