看好美中貿易談判有成 史指那指連漲三日

由於投資人期待中美貿易談判能取得正面成果，美股上漲。(美聯社)

由於投資人期待中美貿易談判能取得正面成果，美股 上漲。

道瓊工業指數上漲105.11點或0.25%收4萬2866.87點。史坦普500指數上漲32.93點或0.55%收6038.81點；那斯達克指數上漲123.75點或0.63%收1萬9714.99點。後兩項指數均連續第三個交易日上漲。

中美官員在倫敦的談判已持續第二天。美國商務部長盧特尼克表示，他希望談判能在10日晚間結束；並補充說，如果需要，談判可能會延續到11日。

盧特尼克10日在倫敦對記者表示：「我認為談判進展非常非常順利。我們投入了大量的時間、精力和精力，每個人都埋頭苦幹，密切合作。」

交易員們正在密切關注談判進展，尋找達成不涉及兩國相互徵收高關稅 的協議跡象。兩國上月同意暫時削減關稅，這被視為貿易談判的重大突破；美國總統川普 之前公布對進口產品徵收廣泛而高額關稅的計劃。

由於投資人對正在進行的全球貿易談判和市場整體強勁的走勢仍抱有希望，股市6月至今上漲。強勁的企業財報和科技股的復甦推動了股指上漲。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲表示，「從技術面來看，股市一直表現良好，突破關鍵水平，重回正軌。從長期來看，本周初股市略高於其下行趨勢線，並回升至年度高點。」「這次反彈看起來與許多其他試圖重回歷史高點的科技股類似。好消息是，由於走勢改變，即使是疲軟的股票，從風險回報角度來看，似乎也有一個軟著陸點和良好的切入點。」

然而，一些投資人擔心當前的關稅可能會在不久的將來推高通膨，這可能會對股市造成壓力。

Siebert Financial投資長馬利克表示，「雖然情況尚不完全明朗，但確切的關稅是存在的。」「聯準會擔心真正的通膨效應尚未顯現。根據目前生效的複雜關稅徵收情況，預計汽車、服裝和食品等商品將出現關稅驅動通膨的初步跡象。」

匯豐銀行表示，未來三個月全球股市阻力最小的路徑是走高，美股可能會走高以趕上世界其他地區，但之後前景將變得充滿挑戰。

策略師平德(Alastair Pinder)在最新報告中寫道：「6個月以上的中期風險回報看起來更加不平衡，市場交易接近高點，對衰退的擔憂似乎已基本被消化，支撐美國例外論的結構性支柱面臨被削弱的風險。」

他表示，宏觀環境優於預期，關稅的初期影響小於預期，支撐了短期牛市的判斷。此外還補充說，投資人的參與度較低。

平德表示，長期來看，美股估值能否維持溢價仍存在不確定性，尤其是如果川普政府在任內再推行3.5年以關稅為中心的政策，推翻這些估值背後的驅動因素。此外，全球資本流動是否正在流出美國也存在疑問。

摩根史坦利認為，即使Duolingo今年至今已上漲逾49%，但投資人大多數都低估其價值。

分析師費瑟(Nathan Feather)在最新報告中重申對這支教育軟體股票的加碼評級。費瑟的目標價為515美元，比該股9日497.93美元的收盤價高出約3%。

他指出，「我們將Duolingo的『三倍』牛市情景分解如下：用戶數量翻倍、每用戶收入翻倍以及利潤率翻倍。如果實現，這將帶來約20億美元的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)。即使自3月以來股價上漲約60%，市場仍然低估了其成功的可能性和進一步上漲的可能性。」

Duolingo牛市推估的槓桿包括其用戶基數可能在大約4年內翻倍。費瑟寫道，透過擴展非英語課程和更高級的英語內容，其每月活躍用戶數量預計將達到約2.6億。更高的利潤率和貨幣化也可能推高股價，「我們仍然看好該股的長期走勢，我們認為630美元的多頭估值比市場實際升值的可能性更大。」他預測的630美元多頭估值比Duolingo目前的估值高出約27%。

追蹤住宅建築業的ETF創下約一個月以來最佳單日表現。iShares美國住宅建築ETF(ITB)上漲2.69%，為該ETF自5月12日上漲4%以來最大單日漲幅。

其成份股中Quanex Building和Dream Finders Homes領漲，漲幅在5.5%以上；其次是Leggett & Platt上揚4%。每支成份股收盤都上漲。