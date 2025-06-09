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亞馬遜宣布賓州建兩座數據中心 一座在核電廠旁

編譯周芳苑／即時報導
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亞馬遜一座數據中心將設在賓州東北部的薩斯奎哈納核電廠旁邊。（美聯社）
亞馬遜一座數據中心將設在賓州東北部的薩斯奎哈納核電廠旁邊。（美聯社）

網路零售巨頭亞馬遜(Amazon)9日宣布，將斥資200億元在賓州建造兩座資料數據中心園區，是賓州歷來民間企業的最大投資。其中一座將設在賓州東北部的薩斯奎哈納(Susquehanna)核電廠旁邊，由該核電廠供電，正待聯邦審查。

亞馬遜雲端運算子公司亞馬遜網路服務 (AWS) 全球資料中心副總裁米勒 (Kevin Miller) 說，另一座數據中心將落腳費城北部，位於費爾萊斯丘(Fairless Hills)的物流園區基斯通貿易中心 (Keystone Trade Center)。

賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro) 在記者會上表示，這是賓州史上最大的私人企業投資；政府團隊將與亞馬遜進一步在賓州推動更多數據中心計劃。

夏皮羅大力宣傳這些工作將讓建築業忙於建造數據中心、為當地大學畢業生提供科技工作機會，並帶來數百萬元地產稅資助流向學校和地方政府；他指出，賓州人才被拋諸腦後的長期情況不會再發生了，這一項投資案開始扭轉情況。

各州競相力邀大型數據中心入駐，希望帶來經濟效益，州府能否祭出足夠激勵措施往往是投資案成敗的要素；亞馬遜可能有資格享用賓州數據中心設備，如伺服器和路由器銷售稅豁免。

2024年以來，亞馬遜承諾針對密西西比、印第安納、俄亥俄和北卡羅萊納州數據中心計劃投入約100億元，強化競爭力。

雲端運算和人工智慧快速發展帶動數據中心需求；數據中心有伺服器、儲存系統、網路設備和冷卻系統，需要大量電力。

薩斯奎漢納核電廠大股東塔倫能源公司(Talen Energy)去年宣布，將其數據中心以6.5億元出售給亞馬遜，最終將為該中心提供9,60兆瓦(megawatts)電力，該電量足以為超過50萬戶家庭供電。

塔倫能源公司與亞馬遜之間的這一項電力連接協議正待美國聯邦能源監管委員會(FEDEC)審核；人們質疑，電力大量轉供給高付費用戶，是否還能為其他用戶保留足夠電力？大電力用戶免付電網費是否公平？

先前，微軟宣布在賓州與已關閉的三哩島(Three Mile Island)核電廠所有者達成協議，將重啟反應爐為微軟位於四州數據中心供電；曾是賓州最大燃煤發電廠的所有者也表示，將斥資100億元將舊電廠改造為以天然氣供電的數據中心園區。

亞馬遜

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