華納兄弟探索分拆為2公司 製片串流與有線電視分家

（路透）

擁有自製影視頻道HBO和美國有線電視新聞網（CNN）的華納兄弟探索今天宣布，將分拆為2家公司，把製片、串流業務及逐漸式微的有線電視業務分開，以提高在串流時代的競爭力。

路透社等媒體報導，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）分拆後，原執行長札斯拉夫（David Zaslav）將領導「影音串流與影業」（Streaming & Studios）公司，而原財務長威登費爾斯（Gunnar Wiedenfels）則將帶領囊括有線電視資產的「全球網絡」（Global Networks）公司。

札斯拉夫表示：「藉由未來以明確不同且最佳化的2家公司運作，我們讓這些具代表性的品牌能在不斷進化的今日媒體環境中，以所需的更精銳角度及有策略的彈性來競爭。」

美國媒體產業正經歷一些高層口中的「大斷層」，也就是過往賺錢的有線電視頻道數正遭到數以百萬計訂戶拋棄，觀眾轉為投入串流影音的懷抱。

這讓影視公司承受越來越大壓力，必須不斷製作出賣座的影片內容，來提高自身串流業務的賺錢能力。

華納兄弟探索去年12月已為出售或分拆正在走下坡的有線電視資產做準備，當時宣布把相關業務與串流和製片業務分開。

華納兄弟探索是跟隨同業康卡斯特（Comcast）的腳步，後者也正在將旗下大部分有線電視頻道分拆，包括MSNBC和CNBC。