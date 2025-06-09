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黃仁勳：AI發展促進平等 人人可用自然語言寫程式

編譯任君翔／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在倫敦科技周（London Tech Week）上發言，認為人工智慧（AI）發展有助促進平等，因人人都能運用日常語言來編寫程式。歐新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在倫敦科技周（London Tech Week）上發言，認為人工智慧（AI）發展有助促進平等，因人人都能運用日常語言來編寫程式。歐新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳9日在倫敦科技周（London Tech Week）上發言，認為人工智慧AI）是「偉大的平等促進工具」，因其讓人人都能運用日常語言來編寫程式。

CNBC報導，黃仁勳在與英國首相施凱爾（Keir Starmer）同台時表示：歷史上，進行運算是困難的事，且不是所有人都能做，「我們必須學習程式語言。我們必須架構程式。我們必須設計出非常複雜的電腦」「現在，忽然之間…新的程式語言誕生了。這種新語言被稱作『人類』」。

OpenAI在2022年推出ChatGPT，使對話式人工智慧模型開始受到世人矚目。用戶可以對ChatGPT、Google的Gemini、微軟的Copilot等AI模型詢問問題，它們就會以對話式的方式作答，這種作答方式感覺更像是與其他人類對話，而不是AI系統。

黃仁勳指出，現在這種技術也能被用在程式設計上，並說，很少有人懂得如何使用像是C++或Python這類的程式語言，但是「每個人…都了解『人』」。

他說：「今天，你編寫電腦程式的方法，或要請電腦為你做點什麼，甚至寫程式、生成圖片、寫一首詩，都只要好好請求他（幫你執行）即可」「而且，真的非常奇妙的事情是，你對AI下指令的方法，就跟你對一個人類下指令的方法一樣。」

他舉例說明：「你（向AI下指令）說：『你真是一位很棒的詩人…而我想請你寫一首詩，來形容今天的主題演講』，這樣一來，你不用大費周章，AI就能幫你生成絕妙好詩」「當它給出回覆，你可以說：『我覺得你可以寫得更好』，接著它會暫停並思考一下，並回來對你說：『事實上，我的確能做得更好』。然後，它確實就會表現得更好。」

黃仁勳也補充，「我想，這種與電腦互動的方式，幾乎人人都能做到，且我鼓勵每個人都這樣參與（與AI的對話）」「小孩們已經自然而然地這麼做了，而這將會極具變革性」。

AI 黃仁勳 人工智慧

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